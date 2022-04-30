Названо знаки Зодіаку серед жінок, з яких виходять жахливі дружини

Чоловікам, які хочуть зразкових дружин, варто обирати супутницю по знаку Зодіаку. Астрологи кажуть, так буде найбільше шансів дійсно одружитися з берегинею домашнього вогнища, хазяйновитою та турботливою жінкою. І якщо ви таку шукаєте, то оминайте наступні знаки. Серед них, зразкових дружин немає.





Близнюки

Жінки, які народилися під цим знаком мають репутацію вітряних, непостійних дам з артистичними замашками. Вони не люблять домашню рутину, але обожнюють веселі вечірки. Вони люблять бути в центрі уваги, тому часто фліртують, щоб цю увагу привернути. Близнюки не славляться своєю вірністю, але ніколи не пробачать зраду своєму партнерові. Порядок, чистота та різноманіття домашніх страв на столі — точно не про цих жінок.

Лев

Левиці не звикли нічого віддавати, а лише брати. Вони хочуть постійно приймати знаки уваги, подарунки та дорогі презенти. Вони люблять шикарно жити і вимагатимуть цього від свого чоловіка. А якщо він хоче смачний обід і стерильну чистоту, то хай винаймає домашню робітницю. Після розлучення, ця жінка точно забере собі абсолютно все спільно нажите майно.

Скорпіон

Ці жінки підійдуть тим чоловікам, які полюбляють скандали, пристрасті, ревнощі та регулярні розбірки. Бо з Скорпіонами саме так. Засумувати з такою жінкою точно не вдасться. Вона красива, сексуальна, темпераментна і точно про це знає. Чоловіку доведеться не солодко, якщо він вимагатиме від неї смирення. Ймовірно скоро це буде вже колишній чоловік.

Стрілець

Жінки-Стрільці, як і всі вищезгадані знаки — не надто підходять на роль ідеальної дружини. Вони люблять командувати, але не люблять слухати. Вони не признають компромісів, і хочуть, щоб завжди все було по-їхньому. Вони не люблять підтримувати чистоту і щодня готувати свіжу їжу. Зате вони чудові кар’єристки, хоча більшість чоловіків назвуть це мінусом.