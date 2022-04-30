Украинцам решили провести дополнительные выплаты

С начала войны несколько миллионов украинцев стали внутри переселенными лицами. Это люди, которые бежали из регионов, где продолжаются тяжелые бои, но не уехали за границу, а остались в Украине. Подавляющее число беженцев остановилось в западных областях. Все они претендуют на финансовую помощь от государства. Переселенцам выплачивают по 2000 гривен в месяц на взрослое лицо и по 3000 на ребенка. Кроме этого, время от времени о помощи ВПЛ анонсируют и различные организации. Пока о дополнительной выплате людям сообщил Красный крест совместно с Минсоцполитики.





Деньги будут выплачивать наиболее уязвимым категориям населения

Выплатить людям дополнительные 2500 гривен — это инициатива Министерства социальной политики совместно с Международным комитетом Красного Креста. Деньги будут выплачивать наиболее уязвимым категориям населения. Тем, которые не могут вернуться домой, тем у кого дом полностью разрушен. Тем людям, которые проживают в центрах для переселенцев, то есть не нашли убежища у родственников или неравнодушных.



По словам Марины Лазебной, дополнительные 2500 гривен получит минимум 1,7 миллиона человек. В общей сложности, на эту инициативу было выделено 2,4 миллиарда гривен. Помощь будут выплачивать единовременно, но возможно ее продлят еще на один месяц.

Обращаться никуда не нужно

Людям не нужно никуда обращаться, чтобы получить эти деньги. Данные обо всех переселенцах есть в единой базе. Деньги будут начисляться автоматически, несмотря на все другие виды помощи, получаемой человеком. Отмечают, что выплата не зависит от совокупного дохода семьи и не облагается налогом на доходы физических лиц.

В то же время переселенцы, которые возвращаются домой, а это преимущественно жители Киева и области, автоматически перестанут получать помощь. Нововведение будет действовать уже в мае.