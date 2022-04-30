Українцям вирішили провести додаткові виплати

Від початку війни кілька мільйонів українців стали внутрішньо переселеними особами. Це люди, які втекли з регіонів де тривають важкі бої, але не поїхали закордон, а залишилися в Україні. Переважна кількість біженців зупинилися в західних областях. Всі вони претендують на фінансову допомогу від держави. Переселенцям виплачують по 2000 гривень в місяць на дорослу особу, та по 3000 на дитину. Крім цього, час від часу про допомогу ВПО анонсують й різноманітні організації. Наразі про додаткову виплату людям повідомив Червоний хрест спільно з Мінсоцполітики.





Гроші виплачуватимуть найбільш вразливим категоріям населення

Виплатити людям додаткових 2500 гривень — це ініціатива Міністерства соціальної політики спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Гроші виплачуватимуть найвразливішим категоріям населення. Тим, які не можуть повернутися додому, тим в кого дім вщент зруйновано. Тим людям, які проживають в центрах для переселенців, тобто не знайшли прихистку у родичів, чи небайдужих.

Зі слів Марини Лазебної, додаткових 2500 гривень отримає мінімум 1,7 мільйона осіб. Загалом, на цю ініціативу було виділено 2,4 мільярда гривень. Допомогу виплачуватимуть одноразово, але можливо її продовжать ще на один місяць.

Звертатися нікуди не потрібно

Людям не потрібно нікуди звертатися, щоб отримати ці гроші. Дані про всіх переселенців є в єдиній базі. Гроші нараховуватимуть автоматично, попри всі інші види допомоги, яку отримує людина. Зауважують, що виплата не залежить від сукупного доходу родини, та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Водночас, ті переселенці, які повертаються додому, а це переважно мешканці Києва та області, автоматично перестануть отримувати допомогу. Нововведення діятиме вже у травні.