Комаровський розкритикував популярну кашу: не рекомендує їсти ні дітям, ні дорослим

Хто ж в дитинстві не їв манну кашу? Напевно всі. Молоді батьки часто годують нею зовсім крихітних діток, а особливо тих, хто не на грудному вигодовуванні. Лікар Комаровський вважає, що це груба помилка. Ця каша максимально не корисна, і навіть шкідлива. Є певна категорія дорослих та дітей, яким вона взагалі протипоказана. Погоджуються з ним й інші доказові медики.





Манна каша має багато глютену

Ну по-перше, манна каша має великий вміст глютену. Зважаючи, на те, що сучасні діти часто мають непереносимість глютену, то логічно, що вона їм лише нашкодить. На жаль, серйозні проблеми з шлунково-кишковим трактом не забаряться. По-друге, ця каша набухає і дуже довго не покидає шлунок. Вона створює ілюзію ситості, в той час коли організм недоотримує багатьох корисних елементів. Звісно, манна каша — це не отрута, і інколи її з’їсти можна, але без фанатизму. Снідати нею щодня точно не потрібно, як і годувати регулярно дитину. А якщо малечі ще немає 10 місяців, то й зовсім не давати.

Крім манної, під роздачу потрапив ще й білий рис, та вівсянка в пакетиках. Білий рис на думку Комаровського — це “пуста” і важка їжа. А от, вівсянка в пакетиках це просто сміття. Справжня корисна вівсянка — це виключно пластівці, які треба довго варити.

Корисних каш є досить багато

Тим хто задумався, а що ж тоді корисне, Комаровський навів багато альтернатив. Каже, на першому місці за користю знаходиться гречана каша. Крім неї, обов’язково ввести в раціон потрібно перловку, пшоно, кукурудзяну крупу, бурий рис, а також лляну крупу.