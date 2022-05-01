Комаровский раскритиковал популярную кашу: не рекомендует есть ни детям, ни взрослым

Кто же в детстве не ел манную кашу? Наверное, все. Молодые родители часто кормят ею совсем крошечных деток, особенно тех, кто не на грудном вскармливании. Врач Комаровский считает, что это грубая ошибка. Эта каша максимально не полезная, и даже вредная. Есть определенная категория взрослых и детей, которым она вообще противопоказана. Соглашаются с ним и другие доказательные медики.





Манная каша имеет много глютена

Ну во-первых, манная каша имеет большое содержание глютена. Учитывая, что современные дети часто имеют непереносимость глютена, то логично, что она им только навредит. К сожалению, серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом не заставят себя ждать. Во-вторых, эта каша набухает и очень долго не покидает желудок. Она создает иллюзию сытости в то время, как организм недополучает многие полезные элементы. Конечно, манная каша — это не яд, и иногда ее можно съесть, но без фанатизма. Завтракать ею каждый день точно не нужно, как и кормить регулярно ребенка. А если малышам еще нет 10 месяцев, то и вовсе не давать.

Кроме манной, под раздачу попал еще и белый рис и овсянка в пакетиках. Белый рис по мнению Комаровского – это “пустая” и тяжелая пища. А вот, овсянка в пакетиках – это просто мусор. Настоящая полезная овсянка – это исключительно хлопья, которые нужно долго варить.

Полезных каш достаточно много

Тем, кто задумался, а что же тогда полезно, Комаровский привел много альтернатив. Говорит, на первом месте за пользой находится гречневая каша. Кроме нее, обязательно ввести в рацион нужно перловку, пшено, кукурузную крупу, бурый рис, а также льняную крупу.