Шахраї прикриваючись Ощадбанком крадуть з рахунків гроші: як не стати жертвою?

На жаль, під час війни шахраї не затихнули, а навпаки ще більше активізувалися. Як завжди їхня ціль — це найвразливіші люди, здебільшого пенсіонери, або на даний момент ще переселенці, які перебувають у розгубленому стані і не завжди вчасно зорієнтуються в підозрілій ситуації. Відтак, Ощадбанк попереджає своїх клієнтів про повідомлення, які людям приходять від імені установи.





В повідомленнях інформація про зарахування коштів

В повідомленнях йдеться про те, що люди начебто отримали грошовий переказ, так звану допомогу на час війни. Щоб її отримати треба перейти за посиланням і підтвердити свою особистість. Переходячи за посиланням, люди потрапляють на сайт аферистів. Останні отримують доступ до ваших даних та можуть вкрасти гроші з рахунків. Отож, на подібні повідомлення нікому не реагувати, або в крайньому випадку зателефонувати на гарячу лінію банку. У випадку з Ощадбанком це номер 0 800 210 800.

Щоб убезпечити свої рахунки від шахраїв дотримуйтесь простих правил

Власники банківських рахунків та карток мають знати кілька простих правил та неухильно їх дотримуватися.

Ніколи, нікому та за жодних обставин не повідомляйте пін-код, паролі від мобільного банкінгу, та тризначний код на звороті картки. Все, що можна називати стороннім особам, це номер карти, який складається з 16 цифр. Підбирайте надійні та унікальні паролі для мобільного банківського додатку. Перевіряйте сайти на яких плануєте здійснити онлайн-покупки. Аферисти не лінуються створювати повноцінні імітації інтернет-магазинів і таким чином красти особисті дані людей.

Крім цього, слідкуйте за тим, щоб при розрахунку картою її дані не потрапляли в поле зору сторонніх осіб.