Шахраї прикриваючись Ощадбанком крадуть з рахунків гроші: як не стати жертвою?
На жаль, під час війни шахраї не затихнули, а навпаки ще більше активізувалися. Як завжди їхня ціль — це найвразливіші люди, здебільшого пенсіонери, або на даний момент ще переселенці, які перебувають у розгубленому стані і не завжди вчасно зорієнтуються в підозрілій ситуації. Відтак, Ощадбанк попереджає своїх клієнтів про повідомлення, які людям приходять від імені установи.
В повідомленнях інформація про зарахування коштів
В повідомленнях йдеться про те, що люди начебто отримали грошовий переказ, так звану допомогу на час війни. Щоб її отримати треба перейти за посиланням і підтвердити свою особистість. Переходячи за посиланням, люди потрапляють на сайт аферистів. Останні отримують доступ до ваших даних та можуть вкрасти гроші з рахунків. Отож, на подібні повідомлення нікому не реагувати, або в крайньому випадку зателефонувати на гарячу лінію банку. У випадку з Ощадбанком це номер 0 800 210 800.
Щоб убезпечити свої рахунки від шахраїв дотримуйтесь простих правил
Власники банківських рахунків та карток мають знати кілька простих правил та неухильно їх дотримуватися.
- Ніколи, нікому та за жодних обставин не повідомляйте пін-код, паролі від мобільного банкінгу, та тризначний код на звороті картки. Все, що можна називати стороннім особам, це номер карти, який складається з 16 цифр.
- Підбирайте надійні та унікальні паролі для мобільного банківського додатку.
- Перевіряйте сайти на яких плануєте здійснити онлайн-покупки. Аферисти не лінуються створювати повноцінні імітації інтернет-магазинів і таким чином красти особисті дані людей.
Крім цього, слідкуйте за тим, щоб при розрахунку картою її дані не потрапляли в поле зору сторонніх осіб.