Рейтинг найкращих смартфонів 2022 року від 4000 до 7000 гривень

Смартфон у 2022 році є практично у кожної людини. Частково це обумовлено доступністю цих пристроїв. Знайти нормальний апарат можна за недорогу вартість, що підтверджує наш сьогоднішній рейтинг. У ньому зібрані найкращі апарати ціною від 4000 до 7000 гривень.





№5 – Redmi 9A

Ціна: 4199 грн.

Один із найпопулярніших телефонів у бюджетному сегменті. Redmi 9A має кришку з практичного пластику і відносно яскравий 6.53-дюймовий екран. За автономність відповідає батарея на 5000 мАг, а серцем гаджета є процесор Helio G25, якого якраз вистачає для найпростіших завдань.

№4 – Redmi 9C

Ціна: 5099 грн.

Ще один бюджетник від Redmi. Це непоганий апарат для невибагливих користувачів із трендовим дизайном камери та солідною автономністю за рахунок батареї на 5000 мАг. За продуктивність тут відповідає Helio G35, а фото-можливості представлені парою датчиків на 13 і 2 МП.

№3 – Samsung Galaxy A12

Ціна: 5799 грн.

Для свого цінника корейський апарат добре збалансований. Він не претендує на вирішення складних завдань і добре підходить для тих, кому достатньо базового функціоналу. 6.5-дюймовий екран – те, що потрібно для зручного серфінгу інтернету, а акумулятор ємністю 5000 мАч гарантує кілька днів автономної роботи. До того ж тут є NFC і серйозний головний фотосенсор на 48 МП.

№2 – Vivo Y31

Ціна: 6999 грн.

Ефектні пристрої є і бюджетному сегменті. Vivo Y31 – тому підтвердження. Гаджет з ефектною кришкою оснащується 6.6-дюймовою панеллю з повноцінним FHD+, а під капотом апарата встановлений Snapdragon 662. Чіпсет нормально тягне не тільки месенджери та базові програми, але і в іграшки на ньому можна поганяти.

№1 – Realme C25s

Ціна: 6200 грн.

У Realme повно гідний бюджетників і Realme C25S — один з них. Він має блок основної камери, оформлений у стилі останніх iPhone та монструозний акумулятор на 6000 мАг, здатний забезпечити до 3 днів роботи далеко від розетки. За мірками сегмента тут встановлений пристойний чіпсет Helio G85, та й 48-мегапіксельна основна камера на порядок краще за датчики, які пропонують конкуренти.