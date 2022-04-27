Популярный вид колбасы признан самым опасным: это медленный яд

Колбаса – это тот продукт, который есть на столе почти у каждой второй семьи. Украинцы любят колбасу любых видов и довольно часто ее покупают. Диетологи, врачи и специалисты по здоровому питанию утверждают — колбаса это вредный продукт, какого бы качества она не была. Но если уж и приобретаете подобные изделия, то выбирайте наименее вредные сорта. Эксперты рекомендуют покупать качественную вареную колбасу, мол она самая безопасная. И предостерегают от употребления полукопченых колбас. Это, говорят, настоящий яд.





Полукопченая колбаса вредна из-за способа ее изготовления

Полукопченая колбаса содержит большое количество канцерогенов. Они образуются из-за того, что такую ​​колбасу сначала варят, потом жарят, а напоследок еще и коптят.

Канцерогены — это факторы, под влиянием которых у людей развивается риск образования злокачественных опухолей. Заболеет ли человек онкологией, или нет, и насколько быстро, зависит от состояния его здоровья, иммунитета, возраста и интенсивности воздействия отрицательных раздражителей. То есть если употреблять такую ​​колбасу на регулярной основе, то риски очень увеличиваются.

Ущерб несут и все остальные колбасы

Если полукопченая колбаса вредна именно канцерогенам, то все остальные и она в том же числе, вредны еще и из-за большого содержания жиров, красителей, усилителей вкуса и запаха, крахмала, желатина и т.д. Это своеобразная бомба медленного действия. Считать, что колбаса это мясо или тем более пытаться ею его заменить — грубая ошибка.

Полностью отказываться от колбасы, конечно, не обязательно, но следует помнить о безопасных порциях. Разрешается употреблять до 50 г колбасы в сутки. Большая доза будет иметь накопительное негативное влияние на сердце, желудок и почки, а также повышать риск образования злокачественных опухолей.