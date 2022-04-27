Ринок праці змінився: яких спеціалістів потребують під час війни, та хто зараз найбільше заробляє

Через війну тисячі українців залишилися без роботи. Деякі компанії призупинили свою діяльність, через банальну нестачу ресурсів для праці та складну логістику. Інші не працюють, адже їх продукт на разі не актуальний. Багато спеціалістів, які до війни були затребуваними, зараз буквально не мають куди податися. Рейтинг найпопулярніших спеціальностей суттєво змінився, платять цим фахівцям краще, ніж двома місяцями раніше.





Лідируючі позиції займає шість професій

Працівники СТО (автослюсар, автомеханік)

Обслуговування машин під час війни не стало на паузу. Ба більше, кількість клієнтів в деяких регіонах суттєво зросла, через наплив внутрішньо переселених осіб. Всі хто вміє, щось крутити, міняти, діагностувати, словом розуміється в ремонті автомобілів, сьогодні “на коні”. Зарплата таких фахівців коливається від 10 000 до 25 000 грн.

Продавець

Як тільки почалася війна, дуже багато продавців звільнилося і виїхало закордон. Зараз торговельна галузь працює на повну і є велика потреба саме в продавцях, а ще людях, які розкладатимуть товар. Зарплата 8 000 — 12 000 грн.

Водії

Ті хто перевозитиме людей, ті хто здійснюватиме міжнародні рейси, а особливо ті, хто займатиметься доставкою товарів. Серед вимог: стаж, водійське посвідчення з відповідними категоріями. Зарплата для тих, хто розвозить товари коливається в межах 10 000 — 15 000 грн.

Оператори контакт-центрів

Зараз працює чимало гарячих ліній, які консультують людей з різних питань. Також, більшість компаній, як наприклад, Нова пошта, ПриватБанк та інші, мають свій контакт-центр. Працівники потрібні завжди. Зарплата: 8 000 — 13 000 грн.

Комірник

Зросла популярність серед складських працівників, адже обіг товарів зараз дуже великий. Інвентаризація, облік, документообіг — все це входить в перелік обов’язків. Зарплата: 10 000 — 20 000 грн.

Б’юті майстер

Салони краси, які працюють у західних областях, активно шукають перукарів, майстрів манікюру, педикюру та лазерної епіляції. Звісно, потрібно мати відповідний досвід, та освіту. Зарплата коливається в межах 10 000 — 20 000 грн.