Названы пять мужских имен, владельцы которых часто являются энергетическими вампирами

Как часто бывает такое, что пообщавшись с человеком, мы чувствуем себя эмоционально истощенными? Будто бы усталыми от разговора, с головной болью и полным отсутствием энергии. Оказывается есть люди, которые называются энергетическими вампирами. Они бессознательно, и возможно нечаянно извлекают энергию из собеседника и питаются ею. Эксперты отмечают, что часто само имя наделяет человека таким качеством. Названы 5 мужских имен, владельцы которых успешно тянут силы из окружающих и в первую очередь из любимых.





Петр

Популярное имя, и кажется довольно простое. Петя, Петруша…Но на самом деле владельцы этого имени очень суровые и скупые на эмоции люди. Они питаются чужими эмоциями, а вот собственные демонстрируют редко. Петр никогда не женится на сильной и самодостаточной. Ему нужна слабая и таковая, которая будет полностью от него зависима. Часто у такого мужчины женщина быстро эмоционально выгорает.

Геннадий

Гена на самом деле не так прост, как может показаться на первый взгляд. Это открытый и добродушный мужчина, становящийся кардинально другим, как только его избранница станет его законной женой. Он будет выводить ее всевозможными придирками, а если она попытается сопротивляться, то еще и сделает ее виновной. Так же Геннадий поступает с подчиненными и друзьями, правда с последними немного аккуратнее.

Валерий

Галантный, романтичный, заботливый – именно таким Валерий будет в букетно-конфетный период. Как только пройдет немного времени проявится его подлинная сущность. Валерий любит молчать. Если его обидеть, он может не разговаривать с вами слишком долго. Многих это невероятно изнуряет. Также, Валерий может часто и вроде бы невзначай указывать людям на их мелкие ошибки. То есть вытаскивать из окружающих энергию и хорошее настроение по полной.

Игорь

В целом Игорь это сложная личность, которая очень контрастна. То Игорь максимально заботливый мужчина, искренний друг и надежный коллега. То он начинает обижаться, ревновать, выдумывать проблемы на ровном месте, дружить с бывшими недругами, а друзей игнорировать. Словом, Игорь — это вечные эмоциональные качели, а они, как известно, рано или поздно надоедают и очень истощают.

Давид

Давид хороший человек, но имеет две плохие черты: несдержанность и неумение держать недовольство в себе. Давид тотчас выражает в глаза все, что ему не нравится. Как результат, его жена со временем становится неуверенной в себе и закомплексованной, потому что идеальных людей не бывает. Давид не умолчит ни на работе, ни в компании друзей.