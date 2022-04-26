У травні виплати для багатьох переселенців буде скасовано

Від початку війни кілька мільйонів українців вимушено покинули свої домівки. Частина виїхала закордон, інші залишилися в більш безпечних регіонах переважно на заході країни. Їм держава допомагає фінансово. Після того, як люди реєструються у місцевих органах влади за новим місцем проживання вони мають право отримувати фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень в місяць на одного дорослого, та 3000 грн. на дитину. Та вже з травня, частина біженців залишаться без цієї виплати. Про скасування допомоги для деяких категорій населення повідомила голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.





Виплати не отримуватимуть ті, хто повернувся додому

Як відомо, на Київщині, Сумщині та Чернігівщині Збройні Сили України вигнали ворога і хоч людей закликають не квапитися з поверненням, та більшість все ж їдуть додому. Якщо ви повернулися до свого рідного міста чи села, і там наразі відносно безпечно, ви перестаєте отримувати допомогу.

Так, як виплату потрібно поновлювати кожного місяця, то відповідні органи знатимуть хто де перебуває, та чи претендує особа ще на допомогу, чи ні. Виплати продовжать виплачувати тим, хто не може повернутися додому через бойові дії, або ж не має куди вертатися через зруйноване житло.

Продовжити отримання виплати можна через “Дію”

Віднедавна подати заявку на продовження отримання допомоги можна через додаток “Дія”.

Авторизуйтесь в додатку. Виберіть пункт “Заява на продовження фінансової допомоги ВПО”. Перевірте, чи всі дані про вас коректно введені. Поставте свій електронний підпис та відправте заявку.

Тим, хто немає додатку потрібно звертатися туди ж, де допомогу оформлювали вперше. В центри соціального захисту населення (ЦНАП), або селищні ради.