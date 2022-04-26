Названо п’ять чоловічих імен, власники яких часто є енергетичними вампірами

Як часто буває так, що поспілкувавшись з людиною ми відчуваємо себе емоційно виснаженими? Начебто втомленими від розмови, з головною біллю та повною відсутністю енергії. Виявляється є люди, які називаються енергетичними вампірами. Вони несвідомо, і можливо ненавмисно витягують енергію з співрозмовника і живляться нею. Експерти зазначають, часто саме ім’я наділяє людину такою якістю. Названо 5 чоловічих імен, власники яких успішно тягнуть сили з оточуючих і в першу чергу з коханих.





Петро

Популярне ім’я, і здається доволі просте. Петя, Петрик…Але насправді власники цього імені дуже суворі та скупі на емоції люди. Вони живляться чужими емоціями, а от власні демонструють рідко. Петро ніколи не одружиться з сильною і самодостатньою. Йому потрібна слабка і така, що буде повністю від нього залежною. Часто біля такого чоловіка жінка швидко емоційно вигорає.

Геннадій

Гена насправді не такий простий, як може здатися на перший погляд. Це відкритий і добродушний чоловік, який стає кардинально іншим, як тільки його обраниця стане його законною дружиною. Він виводитиме її всілякими придирками, а якщо вона спробує чинити опір, то ще й робитиме її винною. Так само Геннадій чинить з підлеглими, та друзями, щоправда з останніми трішки акуратніше.

Валерій

Галантний, романтичний, турботливий — саме таким Валерій буде в букетно-цукерковий період. Як тільки пройде трішки часу проявиться його справжня сутність. Валерій любить мовчати. Якщо його образити, він може не розмовляти з вами дуже довго. Багатьох це неймовірно виснажує. Також, Валерій може часто і начебто ненароком вказувати людям на їхні дрібні помилки. Тобто витягувати з оточуючих енергію та гарний настрій на повну.

Ігор

Загалом Ігор це складна особистість, яка є дуже контрастною. То Ігор максимально турботливий чоловік, щирий друг та надійний колега. То він починає ображатися, ревнувати, видумувати проблеми на рівному місці, дружити з колишніми недругами, а друзів ігнорувати. Словом, Ігор — це вічні емоційні гойдалки, а вони як відомо рано чи пізно набридають і дуже виснажують.

Давид

Давид хороший чоловік, але має дві погані риси: нестриманість та невміння тримати невдоволення у собі. Давид одразу ж виказує в очі все, що йому не подобається. Як результат його дружина з часом стає невпевненою в собі та закомплексованою, тому що ідеальних людей не буває. Давид не змовчить й на роботі і в компанії друзів.