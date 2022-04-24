Придется бросить родной дом: 5 знаков зодиака, которых ждет далекая дорога в мае

Май 2022 года будет сложным для многих знаков зодиака. Некоторым придется покинуть родной дом. Такое решение может быть очень непростым, но не стоит расстраиваться — ситуация наладится.





Астрологи утверждают, что поездка может затянутся из-за непредвиденных обстоятельств. К переменам лучше готовиться уже, ведь покинуть дом придется надолго.

Стрелец

Представители знака не готовы менять место жительства, но им придется. Стрельцам лучше подготовиться заранее и искать поддержку у близких, чтобы не отчаиваться. Ситуация обязательно стабилизируется и можно будет возвращаться.

Рыбы

Представителям знака придется столкнуться с переездом, который они вовсе не планировали. Решение придется принимать быстро, поэтому лучше уже сейчас продумать, что стоит брать с собой. Рыбам не нужно переживать — все будет хорошо, хоть и сложностей не миновать.

Овен

Уроженцы знака не любят переездов. Они ценят уют, который создали в своем доме. Но жизнь заставит их бросить родной дом и отправиться в далекую дорогу. Представителям знака не будет просто, но лучше не рисковать и решиться на незапланированное путешествие.

Лев

Представители знака любят путешествия, но только запланированные. Внезапная поездка может стать проблемой. Но Львам придется поменять местожительство. Лучше настроиться на позитив и надеятся, что дела улучшаться.

Весы

Представители знака давно хотели сменить место жительства, но оттягивали его до последнего. В мае произойдет неприятное событие, которое заставит переехать. Весам предстоит дальняя дорога, вероятно в отдаленную страну, но это к лучшему.