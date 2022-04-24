Доведеться покинути рідний дім: 5 знаків зодіаку, на яких чекає далека дорога в травні

Травень 2022 буде складним для багатьох знаків зодіаку. Декому доведеться покинути рідний будинок. Таке рішення може бути дуже непростим, але не варто засмучуватися – ситуація налагодиться.





Астрологи стверджують, що подорож може затягнутися через непередбачені обставини. До змін краще готуватися вже, адже покинути будинок доведеться надовго.

Стрілець

Представники знаку не готові міняти місце проживання, але їм доведеться. Стрільцям краще підготуватися заздалегідь і шукати підтримки у близьких, щоб не зневіритися. Ситуація обов’язково стабілізується та можна буде повертатися.

Риби

Представникам знаку доведеться зіткнутися з переїздом, якого вони не планували. Рішення доведеться приймати швидко, тож краще вже зараз продумати, що варто брати із собою. Рибам не треба переживати — все буде добре, хоч і складнощів не оминути.

Овен

Уродженці знаку не люблять переїздів. Вони цінують затишок, який створили у своїй оселі. Але життя змусить їх покинути рідний будинок і вирушити у далеку дорогу. Представникам знака не буде просто, але краще не ризикувати і вирішити незаплановану подорож.

Лев

Представники знаку люблять подорожі, але лише заплановані. Раптова подорож може стати проблемою. Але Левам доведеться змінити місце проживання. Краще налаштуватися на позитив та сподіватися, що справи покращаться.

Терези

Представники знаку давно хотіли змінити місце проживання, але відтягували це до останнього. У травні відбудеться неприємна подія, яка змусить переїхати. Терези чекає далека дорога, ймовірно у віддалену країну, але це на краще.