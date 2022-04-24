В Минагрополитики рассказали, сколько времени цены в Украине будут стремительно расти

Нестабильность цен на продукты продлится еще минимум 3-5 лет, даже если война закончится в ближайшее время. Причина в желании многих стран накопить резервы продовольства.





Уже сейчас Египет тратит больше, чтобы создать запасы. Другие страны последуют примеру Египта, чтобы создать существенные резервы на случай, если подобное произойдет снова. Это влияет на цены. Даже если чудесным образом война закончится уже завтра, то еще минимум три года ситуация с ценами на продукты не выровняется. Об этом рассказал министр агрополитики Николай Сольский.

Если говорить об Украине, то власти пока не видят проблем с продовольствием. Конечно, не всегда есть возможность довезти те или иные продукты в регионы, которые под обстрелами или оккупацией. Да и в магазинах ассортимент не такой широкий как был до войны. Но ситуация постепенно налаживается.

Сольский утверждает, что базовых продуктов Украине хватит на несколько лет, а растительного масла даже на десятилетие. На отдельных складах запасов меньше, чем до войны. Но теперь не всегда есть смысл пополнять запасы на прежний уровень, ведь многие люди эвакуировались на запад Украины или за границу. В целом ситуация контролируемая и боятся проблем с поставками продуктов первой необходимости не стоит.