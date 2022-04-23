Спасти гривну: НБУ продал рекордное количество долларов и евро, чтобы сохранить курс нацвалюты

Национальный банк Украины за последнюю неделю побил все рекорды по объему своих валютных интервенций. В период с 18 по 22 апреля было продано на 70% больше иностранной валюты по сравнению с предыдущей неделей. В частности, регулятор реализовал 546,7 млн. долл. и 20 млн. евро. Эти показатели самые высокие с начала войны.





В целом с конца февраля Нацбанку пришлось изрядно «попотеть», чтобы обеспечить страну достаточным количеством валюты. Ведь от этого зависит курс гривны. К тому же, нужно было покрывать расходы на критический импорт.

В первые полторы недели войны, когда запрет на приобретение иностранных денег в Украине только вступил в силу, количество купленной НБУ валюты все еще значительно превышало количество проданной. Чистая покупка составляла 690,3 млн. долл. и 20 млн. евро. Но после того, как список товаров критического импорта увеличился, а валютные ограничения для населения дали свои результаты, регулятору пришлось значительно увеличить объемы интервенций.

Так, уже в конце марта продажа валюты значительно превысила покупку. Разница между этими двумя показателями дошла до 580 млн. долл. за неделю. Хотя уже в начале апреля чистая продажа несколько снизилась и составляла в среднем 380 млн. долл. в неделю.

Как отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий, ранее отвечавший именно за направление валютной политики, сейчас нужно несколько уменьшить список критического импорта. Следует отметить, что в данный момент критический импорт покрывает около 90% от общего объема прошлогоднего товарного импорта. Таким образом его сокращение поможет сбалансировать продажу и покупку иностранной валюты Национальным банком.

Напомним, что с начала 2022 года НБУ приобрел на рынке почти 1 млрд. 780 млн. долл. и еще 91 млн. евро. В то время как объемы проданной валюты составили 2 млрд. 628 млн. долл. и 1 млрд. 378 млн. евро.