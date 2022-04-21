“Новая почта” запускает очень полезную услугу, на которую украинцы получат до 80% скидки

Логистические операторы Украины всячески пытаются поддерживать украинцев в это непростое время. В частности, еще раньше Укрпочта договорилась со многими почтами разных стран мира за бесплатную доставку посылок из Европы. Этим уже активно пользуются и обычные граждане и волонтеры. Сейчас к инициативе присоединилась и “Новая почта”, правда, их услуга будет действовать в обратном направлении.





Украинцам предлагают наоборот отправлять посылки за границу. Опция называется “Вещи из дома за границу”. Отправить посылку с вещами со скидкой от 50% до 80% можно в 24 страны мира. Цена отправления будет устанавливаться в зависимости от веса посылки, и страны, к которой она направляется.

К отправкам есть ряд требований

Заметим, что максимальный вес отправки – 70 кг, а габариты 120х80х69 см. Сроки доставки до 6 дней. Размер скидки будет зависеть от веса, если посылка легче 30 кг, то скидка будет больше.

Есть и ряд других нюансов:

Нельзя отправлять вещи с бирками и этикетками, только подержанные. Нельзя отправлять алкоголь пищу, лекарства, электронику и горючие материалы. Нельзя отправлять деньги, документы и банковские карты.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно прийти с вещами в любое отделение и совместно с работником упаковать посылку. Все вещи работник “Новой почты” должен осмотреть и произвести их описание. Далее нужно будет заполнить стандартную информацию, с данными получателя, его адресом, номером телефона и электронной почтой. Если вы отправляете несколько посылок или слишком много вещей, работник Новой почты впоследствии свяжется с вами, чтобы вы заполнили таможенный инвойс.

“Отныне стоимость посылки с личными вещами из Украины в Польшу весом до 2 кг составляет 800 гривен, до 10 кг – 1200 гривен, а если отправить 30 кг – 2000 грн. В тариф не входят возможные пошлины и налоги, которые могут начисляться в стране получения”, – рассказали в Новой почте.