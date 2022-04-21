Підприємцям в Україні заборонять самостійно звільняти працівників та змусять виплатити компенсації

У Раді збираються прийняти закон, за яким підприємці більше не зможуть самостійно призупинити дію трудового договору з працівником під час війни. Такі дії роботодавців будуть в обов’язковому порядку погоджуватися із військово-цивільними адміністраціями (ВЦА) на місцях. Якщо ж керівний орган не погодить таке рішення, працівники зможуть вимагати виплати зарплатні за весь час, що вони були відстороненні від роботи.





Нововведення запропонувала у законопроекту №7251 очільниця парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третякова. Вочевидь таким чином депутатка хотіла вирішити спірні моменти прийнятого нещодавно закону, який дозволив роботодавцям на власний розсуд «ставити на паузу» трудові договори своїх працівників. Однак запропонована Третяковою норма також викликає чимало питань.

За новою процедурою підприємець, що через війну не може забезпечити функціонування свого бізнесу, повинен оформити спеціальний документ. У цьому документі він повинен навести конкретні причини необхідності призупинити трудові договори своїх працівників. У цьому документі роботодавець також повинен вказати, на який строк припиняє дію договору, кількість працівників, до яких застосовується такий захід, а також умови відновлення дії договору.

Оформлений таким чином документ передається на узгодження місцевої ВЦА. Якщо владний орган не схвалив рішення роботодавця, то йому доведеться й надалі платити зарплатню своїм працівникам. Причому всі випадки призупинки трудових договорів, що мали місце раніше, ВЦА також мають право переглянути та скасувати. В такому випадку тимчасово звільненим громадянам керівник буде зобов’язаний виплатити компенсацію за недоотримату зарплатню.

Експерти оцінили новий закон неоднозначно. З одного боку керівники не зможуть за власним бажанням перестати платити працівникам. Для цього потрібно буде довести, що робота їх підприємства під час війни справді неможлива. Та якщо поглянути на ситуацію під іншим кутом стає очевидним, що необхідність у схваленні ВЦА рішень роботодавців може призвести до корупції. Адже відмова владного органу погодити припинення трудових договорів буде обходитися підприємцям дуже дорого.