Из-за проблем в «Дія» украинцы не могут получить важный документ

Минцифры наконец-то запустило в государственном приложении «Дія» услугу онлайн-оформления статуса переселенца. Однако украинцы уже успели столкнуться с некоторыми проблемами в процессе использования этой услуги. Часть граждан так и не смогла ни оформить справку, ни получить обещанные государственные выплаты через «Дія».





Крымская прописка

Одним из препятствий на пути получения статуса внутренне перемещенного лица стала крымская регистрация. Если украинец прописан в Крыму, «Дія» просто отказывается давать ему справку, аргументируя это тем, что на территории полуострова боевые действия не ведутся. Хотя по сути таким лицам должны присваивать статус ВПЛ, поскольку они выехали с оккупированной территории.

«Бумажная» справка

Проблемы в «Дія» возникают и тогда, когда переселенец уже оформил справку в бумажном виде и хочет просто сделать запрос на получение социальной помощи для ВПЛ. Изготовленный ранее документ в приложение подтягивается, однако при попытке оформить выплату «Дія» блокирует весь процесс. Соответственно, указать карту «є-Підтримка» для получения льготных поступлений также не удается.

Отсутствие цифрового документа

Не могут получить справку ВПЛ и украинцы, не имеющие цифрового документа с чипом. Речь идет о биометрическом загранпаспорте, или же внутреннем паспорте в виде ID-карты. Если переселенец таких документов не имеет, или они просрочены, при попытке изготовить справку ВПЛ «Дія» сообщает, что не имеет документов подтверждающих место регистрации. При этом обычный загранпаспорт, внутренний паспорт и прочие «не чипированные» документы приложение также видит, но не считает их достаточным основанием для изготовления справки ВПЛ.

Однако беспокоиться вынужденным переселенцам не стоит. В Минцифре о недостатках услуги знают и обещают как можно скорее их исправить. Так что вскоре все без исключения внутренне перемещенные лица смогут получить необходимый документ и материальную помощь от государства.