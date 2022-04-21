Через проблеми в «Дія» українці не можуть отримати важливий документ

Мінцифри врешті запустило в державному додатку «Дія» послугу онлайн-оформлення статусу переселенця. Однак українці вже встигли стикнутися з деякими проблемами в процесі користування цією послугою. Частина громадян так і не змогла ані оформити довідку, ані отримати обіцяні державні виплати через «Дія».





Кримська прописка

Однією з перешкод на шляху до отримання статусу внутрішньо переміщеної особи стала кримська реєстрація. Якщо українець прописаний у Криму, «Дія» просто відновляється давати йому довідку, аргументуючи це тим, що на території півострову бойові дії не ведуться. Хоча по суті таким особам мали б присвоювати статус ВПО, оскільки вони виїхали з окупованої території.

«Паперова» довідка

Проблеми в «Дія» виникають і тоді, коли переселенець вже оформив довідку в паперовому вигляді й хоче просто зробити запит на отримання соціальної допомоги для ВПО. Виготовлений раніше документ у додаток підтягується, однак при спробі оформити виплату «Дія» блокує увесь процес. Відповідно вказати карту «є-Підтримка» для отримання пільгових надходжень також не вдається.

Відсутність цифрового документа

Не можуть отримати довідку ВПО й українці, які не мають цифрового документу з чіпом. Йдеться про біометричний закордонний паспорт, або ж внутрішній паспорт у вигляді ID-карти. Якщо переселенець таких документів не має, або ж вони прострочені, при спробі виготовити довідку ВПО «Дія» повідомляє, що не має документів підтверджуючих місце реєстрації. При цьому звичайний закордонний паспорт, внутрішній паспорт та інші «не чіповані» документи додаток також бачить, але не вважає їх достатньою підставою для виготовлення довідки ВПО.

Проте хвилюватися вимушеним переселенцям не варто. У Мінцифри про недоліки послуги знають на обіцяють якнайшвидше їх виправити. Тож незабаром всі без винятку внутрішньо переміщені особи зможуть отримати необхідний документ та матеріальну допомогу від держави.