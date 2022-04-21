Геймер перевірив древню GeForce GTX 660 Ti у сучасних іграх

Йдеться про нереференсну версію від MSI. Це дуже незвичайна GeForce GTX 660 Ti у золотистому корпусі. Ретро-відеокарта оснащена 2 ГБ відеопам’яті типу GDDR6 та працює на базовій частоті 941 МГц. У режимі бусту вона може прискорюватися до 1020 МГц. Які результати безпосередньо у справі? Краще, ніж очікував ентузіаст.





Ютубер протестував 3D-адаптер у п’яти іграх, включаючи рольовий екшен Cyberpunk 2077, розвагу Fortnite, онлайн-шутер Call of Duty: Warzone, екшен-адвенчуру у відкритому світі Red Dead Redemption 2 і гонку Forza Horizon 5.

Cyberpunk 2077 – 1080p, при низьких налаштуваннях і з FSR Balanced – 39 кадрів в секунду.

Fortnite в 1080p і при низьких налаштуваннях – 105 кадрів за секунду.

Call of Duty: Warzone в 1080p і за найнижчих налаштувань – 56 кадрів в секунду.

Red Dead Redemption 2 в 1080p і при низьких налаштуваннях – 37 кадрів за секунду.

Forza Horizon 5 в 1080p і при низьких налаштуваннях – 40 кадрів за секунду.

Як бачимо, при низьких налаштуваннях GeForce GTX 660 Ti все ще підходить для сучасних ігор. І не тільки в 720p, але навіть в актуальному 1080p.