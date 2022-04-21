Названы пять женских имен, которые приносят своим обладательницам массу проблем по жизни

Одни говорят, что человек сам творец своего счастья. Остальные полагаются исключительно на судьбу. Есть и такие, которые ищут скрытые знаки в дате рождения, знаках Зодиака и даже имени. Мол это все оказывает большое влияние на человеческую судьбу. Так вот, эксперты, изучающие имена и их значение, соглашаются, что имя влияет на нашу жизнь и решения, которые мы принимаем. Следовательно названы 5 женских имен, которые наделяют своих обладательниц не лучшими качествами. Эти женщины часто теряют все из-за некоторых черт своего характера.





Надежда

Надежды очень веселые, авантюрные и любят веселый образ жизни. Они часто меняют мужчин, не любят рутинную работу, поэтому часто меняют и ее. Как результат, возраст уже давно солидный, ни семьи, ни карьеры нет. Надеждам не помешает немного серьезности, ведь жизнь слишком коротка, и одними лишь развлечениями сыт не будешь.

Яна

Яна не любит строить планы, не любит добиваться каких-либо целей, да и редко их ставит. Но зато любит хорошую жизнь и очень о ней мечтает. Яны очень самокритичны, поэтому часто неуверены в себе. Это мешает им реализоваться в желаемой сфере деятельности. Да и вообще, реализоваться по жизни.

Майя

Очень противоречивая девушка, отталкивающая от себя мужчин и их серьезные намерения, и в то же время не может жить сама. Ей тяжело принимать серьезные решения, ей нужно сильное плечо рядом. Но Майя не желает этого признавать.

Елизавета

Елизаветам очень везет, поэтому они быстро расслабляются и абсолютно ничего в этой жизни не хотят делать. Пустить жизнь на самотек – плохое решение. Рано или поздно удача отвернется, и Лиза рискует остаться у разбитого корыта.

Виктория

Имеет одну отрицательную черту – слишком сильно тянется к успешным и красивым. Поэтому живет в вечном ощущении зависти, недовольстве собственной жизнью и комплексах. Постоянно наблюдать за чьей-то идеальной жизнью очень истощает. Лучше сосредоточиться на своей и делать все для ее улучшения.