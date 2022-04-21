Ні в коханні, ні у грошах: названо три знаки Зодіаку, яких удача не любить

Астрологи впевнені, те під яким знаком Зодіаку ви народилися має велике значення. Від цього залежить не лише ваш характер, можливі таланти та вміння, а й банальне везіння по житті. Є ті кому щастить буквально у всьому, а є такі люди, які мало того, що добиваються всього власними зусиллями, та й ще й постійно стикаються з різноманітними перепонами. Їх фортуна не любить і це м’яко сказано. Зазвичай це люди народжені під трьома знаками Зодіаку.





Терези

Терези ще в дитинстві починають розуміти, що їм не щастить. Видно це по всіляких дрібницях, бодай навіть по невиконаному домашньому завданні, яке обов’язково захоче перевірити вчитель. Невдалі покупки, невдалі співбесіди, провальні побачення, нещасливе кохання і так далі. Рано чи пізно уТерезів все стає добре, але до цього вони довго і важко йдуть. Просто так їм точно нічого не перепадає.

Рак

Раки попросту не вірять в існування удачі. Можливо тому вона їх так не любить. Ракам навіть якщо в чомусь пощастить, вони швидше злякаються аніж зрадіють. І одразу ж думатимуть, чим ж доведеться розплачуватись за таку небачену щедрість Всесвіту. Якщо Ракам підвернеться вигідна пропозиція, або легкі гроші, то вони швидше відмовляться від них. У всьому будуть бачити не везіння, а підступ.

Козоріг

Козорогам має бути найбільше образливо, бо вони ті хто ніколи не чекатиме на манну небесну. Це трудяги, завзяті та працьовиті люди, які всього звикли добиватися чесною працею. І на жаль, навіть так їм не завжди вдається досягати бажаного. Козороги більш невезучі у коханні, а от у кар’єрному плані їм таки не те що щастить, а намагається щастити. Надто вже вперто вони йдуть до своїх цілей.