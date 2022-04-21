Названо п’ять жіночих імен, які приносять своїм власницям масу проблем по житті

Одні кажуть, що людина сама творець свого щастя. Інші покладаються виключно на долю. Є й такі, що шукають прихованих знаків у даті народження, знаках Зодіаку та навіть імені. Мовляв це все має неабиякий вплив на людську долю. Так от, експерти, які вивчають імена та їх значення, погоджуються, що ім’я впливає на наше життя і рішення, які ми приймаємо. Відтак названо 5 жіночих імен, які наділяють своїх власниць не найкращими якостями. Ці жінки часто втрачають все, через деякі риси свого характеру.





Надія

Надії дуже веселі, авантюрні, та полюбляють веселий спосіб життя. Вони часто змінюють чоловіків, не люблять рутинну роботу тому часто змінюють й її. Як результат, вік вже давно солідний, а ні сім’ї, ні кар’єри немає. Надіям не завадить трішки серйозності, адже життя надто коротке, і одними лише розвагами ситий не будеш.

Яна

Яна не любить будувати плани, не любить добиватися якихось цілей, та й рідко їх ставить. Але зате любить гарне життя і дуже про нього мріє. Яни дуже самокритичні, тому часто невпевнені в собі. Це добряче заважає їм реалізуватися в бажаній сфері діяльності. Та й взагалі, реалізуватися по житті.

Майя

Дуже суперечлива дівчина, яка відштовхує від себе чоловіків та їх серйозні наміри, і водночас не може жити сама. Їй важко приймати серйозні рішення, їй потрібне сильне плече поряд. Але Майя не хоче цього визнавати.

Єлизавета

Єлизаветам дуже щастить, через що вони швидко розслабляються і абсолютно нічого в цьому житті не хочуть робити. Пустити життя на самоплив — погане рішення. Рано чи пізно удача відвернеться, і Ліза ризикує залишитися біля розбитого корита.

Вікторія

Має одну негативну рису — надто сильно тягнеться до успішних та красивих. Через це живе у вічному відчутті заздрощів, невдоволенні власним життям та комплексах. Постійно спостерігати за чиїмось омріяним життя дуже виснажує. Краще зосередитися на своєму та робити все для його покращення.