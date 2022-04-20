Вчені вияснили від чого залежить стать майбутньої дитини та чи можна контролювати цей процес

Як часто в одній сім’ї можна спостерігати кількох хлопчиків, а в іншій, навпаки, самих лише дівчаток. Іноді майбутні батьки вичитують різноманітні способи, як зачати, наприклад, хлопчика. Є твердження, що потрібно притримуватись спеціального календаря.





Дехто не нехтує й народними прикметами, обираючи момент зачаття орієнтуючись на день тижня, чи пору року. Науковці також багато досліджували цей факт. Біологи з США вважають, що за стать дитини відповідають гени батька. Мама в цьому процесі ролі не відіграє.

Стать дитини передається генами по батьківській лінії

До такого висновку дійшла біолог Коррі Геллаті, яка дуже довго досліджувала дану тему. В процесі свого дослідження, жінка вивчила родовід майже 1000 американських та європейських сімей. А це понад півмільйона осіб, починаючи з 1600 року народження. В результаті Коррі виявила, що саме чоловіки мають хромосоми Х і Y, які відповідають за народження дівчинки та хлопчика відповідно. У жінок ці хромосоми теж є, але вони слабкі. Чоловіки несуть два типи генів: від тата та від мами. І от в результаті того, які хромосоми поєднаються й визначається стать дитини. Варіанти три:

ЧЧ — якщо переважає дві чоловічі хромосоми, то народиться хлопчик. ЖЖ — дві жіночі — дівчинка. ЧЖ — тут з високою ймовірністю можуть народитися обидві статі. Невідомо, яка хромосома таки візьме верх.

Що ж до того, чи можуть молоді батьки якось контролювати цей процес, та передбачити хто в них народиться — думка науковців одностайна: не можуть.

До слова, жіночі гени теж мають значення, але у формуванні зовнішнього вигляду дитини та характеру. Саме тому, діти часто дуже схожі саме до мами. Її гени в цьому випадку виявилися сильнішими.