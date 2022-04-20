По 29 больше не будет: Нацбанк рассказал, когда перестанет поддерживать курс

Национальный банк Украины планирует при первой же возможности вернуться к политике плавающего курса. Однако для этого нужно, чтобы нормально функционировала отечественная экономика. Возобновление производства и экспорта увеличит количество иностранной валюты в Украине, и потребность в искусственном сдерживании курса просто отпадет.





О таких планах Нацбанка стало известно из Основных принципов денежно-кредитной политики, которые будут регулировать его работу во время войны. Согласно этому документу, регулятор будет понемногу ослаблять валютные ограничения по мере наполнения внутреннего рынка иностранной валютой. А как только ее доля достигнет достаточного по мнению НБУ уровня, фиксированный курс 29,25 грн/долл будет отменен, а гривну снова отпустят в «свободное плавание».

Следует отметить, что приток валюты в Украину прежде всего связан с улучшением состояния экономики. Налаживание производства в стране увеличит объемы экспорта, с которого страна будет получать стабильную валютную прибыль.

Кроме постепенного снятия валютных ограничений, украинский центробанк намерен вновь внедрить практику применения ключевой ставки. Такой шаг поможет снизить инфляцию, за полтора месяца войны достигшую 13%, до 5%-го уровня.

Еще одним принципом работы Национального банка в условиях военного положения является отказ от покрытия дефицита государственного бюджета и сокращение расходов правительства до обеспечения исключительно критических потребностей.

Регулятор продолжит поддерживать банковскую систему страны, постепенно ослабляя экстренные меры в соответствии со снижением рисков, угрожавших ее ликвидности в первые дни войны.

Среди других планов Национального банка создание и расширение возможностей обмена гривни за рубежом. Ведь сейчас этот вопрос крайне актуален для украинских беженцев. Приоритетны для Нацбанка также международные партнерские связи и дальнейшее развитие виртуального финансового рынка. Оба направления крайне важны для скорейшего восстановления Украины и увеличения ее экономического потенциала.