Украинцам будут списывать долги за коммуналку с 24 февраля и до конца войны: о ком речь?

С тех пор как началась война, украинцы могут не оплачивать коммунальные платежи, если не имеют финансовой возможности. При этом услуги не будут отключаться, а на долг не будут начисляться штрафы и пеня. Проблема только в том, что долг никуда не исчезнет, ​​он будет накапливаться и после войны его рано или поздно придется вернуть. На днях появилась информация, что в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект. Согласно ему, некоторых украинцев будут освобождать от уплаты коммуналки. Все долги начиная с 24 февраля будут списаны.





Речь о тех, кто потерял жилье, или оно временно непригодно для жизни

В законе речь идет о людях, потерявших жилье во время активных боевых действий. В Харькове, например, людей уже освободили от уплаты коммуналки, и даже тех, у кого дом, или квартира уцелели. Люди освобождены от оплаты коммунальных услуг, которые предоставляет город. Это отопление, горячая и холодная вода, содержание придомовой территории, вывоз мусора. Приходится пока платить только за газ и электричество, их ведь поставляет не город, а частные компании.

Вскоре, долги будут списаны и у всех остальных украинцев, которые потерял свой дом.

Украинцы уже могут подавать заявки на получение компенсации за разрушенное жилье

В приложении “Дия” можно подать заявку на получение компенсации за утраченное или разрушенное жилье. Сейчас собираются все заявки, оцениваются убытки, а впоследствии людям будут предлагать деньги или временное жилье, пока их собственное будет восстанавливаться. Государство уже выкупает квартиры у застройщиков и строит новые многоквартирные дома, чтобы поселять там тех, кто сейчас ночует в школах, в центрах для переселенцев, живет у родственников или неравнодушных людей.