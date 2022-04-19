Українцям списуватимуть борги за комуналку з 24 лютого і до кінця війни: про кого мова?

Відколи почалася війна українці можуть не оплачувати комунальні платежі, якщо не мають фінансової можливості. При цьому послуги не відключатимуть, а на борг не нараховуватимуть штрафів і пені. Проблема лише в тому, що борг нікуди не зникне, він накопичуватиметься і після війни його рано чи пізно треба буде повернути. На днях з’явилася інформація, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт. Згідно з ним, деяких українців звільнятимуть від сплати комуналки. Всі борги починаючи з 24 лютого будуть списані.





Мова про тих хто втратив житло, або воно тимчасово непридатне для життя

В законі йдеться про людей, які втратили житло під час активних бойових дій. В Харкові, наприклад, людей вже звільнили від сплати комуналки, і навіть тих, в кого будинок, чи квартира вціліли. Люди звільнені від сплати тих комунальних послуг, які надає місто. Це опалення, гаряча та холодна вода, утримання прибудинкової території, вивіз сміття тощо. Доводиться поки платити лише за газ і електрику, адже їх постачає не місто, а приватні компанії.

Незабаром, борги будуть списані й у всіх, хто втратив свою домівку.

Українці вже можуть подавати заявки на отримання компенсації за зруйноване житло

У додатку “Дія” можна подати заявку на отримання компенсації за втрачене або зруйноване житло. Наразі, збираються всі заявки, оцінюються збитки, а згодом людям пропонуватимуть гроші або тимчасове житло, допоки їх власне відбудовуватиметься. Держава вже викуповує квартири у забудовників, та будує нові багатоквартирні будинки, щоб поселяти там тих, хто зараз ночує у школах, у центрах для переселенців, чи живе в родичів або небайдужих людей.