Щороку українці витрачають мільярди гривень на чай російського виробництва: названо бренди

І поки весь світ бойкотує Росію, бренди йдуть звідти, імпорт та експорт товарів зводиться до мінімуму, українці самі того не знаючи купують російську продукцію. Річ у тім, що в Україні є досить багато дочірніх компаній, які належать росіянам. Тобто, з першого погляду здається, що продукт українського виробництва, але виявляється, що левова частка доходу з продаж, відправляється до країни агресора. Серед таких товарів, багатьма улюблені чаї. Одразу кілька популярних найменувань, які точно хоча б раз куштував кожен українець, краще назавжди викреслити зі свого продуктового кошика.





Мова про майже десяток чаїв

Багатьма улюблений Greenfield, популярний серед українців Tess, а ще Принцеса Нурі, Принцеса Гіта, Принцеса Ява — всі вони належать російській компанії Орімі, яка має в Україні дочірню компанію “Орімі Україна”. Підприємство засноване в Росії у 1990 році Сергієм Касьяненко та Олександром Евневич. Їхній чайний бізнес швидко набрав обертів, і зараз займає третину всієї чайної продукції у Росії та багатьох країнах СНГ.

Варто зауважити, що той же Евневич має ордер від Путіна “За заслуги перед Батьківщиною”. А заслуги там дійсно хороші. Лише за один рік, дохід від української дочірньої компанії становить понад 1,5 мільярда гривень. І всі ці гроші відправляються в Росію.

Інша компанія, яка теж є російською, але її чаї в великому асортименті представлені в Україні — називається Май. До неї входять такі чаї, як: Curtis, Richard, Майский та Лисма. Корпорація належить активному прихильнику Путіна, колишньому депутату Держдуми та фракції “Єдина Росія” Ігорю Лисенку. Його дохід від продажів в Україні теж становить мільйони гривень щороку.