В Китае сильная вспышка коронавируса: Комаровский рассказал, какая ситуация в Украине

Война отодвинула все проблемы на второй план. Чем-то не слишком существенным стал и коронавирус, державший весь мир в напряжении последние пару лет. Сейчас мы можем наблюдать полное пренебрежение мерами безопасности. Никаких масок там, где есть масштабное скопление людей, например, в центрах переселенцев.





Но действительно ли коронавирус исчез и мы уже в безопасности, по крайней мере, в этом плане? Комаровский говорит, что нет. Болезнь продолжает поражать украинцев, но все сосредоточены только на войне, и это очень плохо.

В Китае снова статистика заболеваемости сильно ухудшилась

Комаровский привел в пример Китай, где в Шанхае сейчас снова большое количество больных, среди них и смертельные случаи. Никуда не девался вирус и в Украине. Просто последний штамм Омикрон поразил слишком много населения и сейчас у нас есть коллективный иммунитет. Но через несколько месяцев, когда иммунитет к болезни станет слабее, мы можем столкнуться с очередной глобальной пандемией. Также Комаровский отметил, что сейчас есть еще одна серьезная проблема. Люди пренебрегают постковидными симптомами, спихивая это все на стресс на фоне последних событий. Например, депрессия, бессонница, потеря аппетита и т.д. Все это могут чувствовать те, кто переболел ковидом, но считать, что это состояние повлекло за собой войну. Война и стресс лишь усложнили положение, и таким людям немедленно нужно принимать специальное лекарство, антидепрессанты, чтобы спасти свое здоровье.

Комаровский призывает обращаться к врачам

Если вы находитесь в более или менее безопасных городах, то не пренебрегайте визитами к врачу. Если вы чувствуете себя плохо, у вас депрессивные мысли, абсолютное нежелание что-либо делать, это может быть обострившийся на фоне стресса посковидный синдром. Выписать нужное лекарство, может не только психиатр, но и любой медик. Ну и конечно, украинцам не стоит забывать об элементарных методах защиты, таких как маска в местах скопления людей, чистые руки и обязательно вакцинация.