В Китаї потужний спалах коронавірусу: Комаровський розповів, яка ситуація в Україні

Війна відсунула всі проблеми на другий план. Чимось не надто суттєвим став й коронавірус, який тримав весь світ у напруженні останні пару років. Зараз ми можемо спостерігати повне нехтування заходами безпеки. Жодних масок там, де є масштабне скупчення людей, наприклад, в центрах переселенців. Але чи дійсно коронавірус зник і ми вже в безпеці, принаймні у цьому плані? Комаровський каже, що ні. Хвороба продовжує вражати українців, але всі зосереджені лише на війні, і це дуже погано.





В Китаї знову статистика захворюваності сильно погіршилась

Комаровський привів у приклад Китай, де у Шанхаї зараз знову дуже багато хворих, серед них і смертельні випадки. Нікуди не подівся вірус й в Україні. Просто останній штам Омікрон, вразив надто багато населення і зараз у нас є такий собі колективний імунітет. Але через кілька місяців, коли імунітет до хвороби стане слабшим, ми можемо зіштовхнутися з черговою глобальною пандемією. Також, Комаровський зауважив, що зараз є ще одна серйозна проблема. Люди нехтують постковідними симптомами, спихаючи це все на стрес на фоні останніх подій. Наприклад, депресія, безсоння, втрата апетиту тощо. Все це можуть відчувати ті, хто перехворів ковідом, але вважати, що цей стан спричинила війна. Війна і стрес лише ускладнили становище, і таким людям негайно потрібно приймати спеціальні ліки, антидепресанти, щоб врятувати своє здоров’я.

Комаровський закликає звертатися до лікарів

Якщо ви перебуваєте в більш менш безпечних містах, то не нехтуйте візитами до лікаря. Якщо ви почуваєте себе погано, у вас депресивні думки, абсолютне небажання що-небудь робити, це може бути посковідний синдром, який загострився на фоні стресу. Виписати потрібні ліки, може не лише психіатр, а й будь-який медик. Ну і звісно, українцям не варто забувати про елементарні методи захисту, такі як маска в місцях скупчення людей, чисті руки і обов’язково вакцинація.