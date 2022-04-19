Названы три знака Зодиака, которым алкоголь может разрушить жизнь

Алкоголь губительно действует абсолютно на всех. Нет тех, кому он показан, но есть те, кому его категорически нельзя употреблять. Речь об определенных знаках Зодиака, которые по мнению астролога не только быстро могут стать зависимыми, но и потерять все, что для них ценно. Все из-за негативного влияния алкоголя на их характер и мышление. Более простыми словами, спиртное открывает их не с лучшей стороны.





Рыбы

Рыбами управляет планета Нептун. Именно поэтому они так мечтательны, часто апатийные, медленные и творческие личности. Нептун отвечает за эмоциональность и уязвимость. Рыбы очень эмоциональные. Одно из худших качеств Рыб — их постоянное желание и умение войти в транс, оторваться от реальности и летать где-нибудь в своих мечтах и ​​мыслях. Алкоголь этому хорошо способствует, и в этом и есть его опасность. Словом, Рыбам пить нельзя, а то в один прекрасный момент они так и не вернутся в реальный мир.

Рак

Раками управляет Луна. Они очень сентиментальнын, чувственнын и эмоциональнын. А еще уязвимы и легко обижаются. Раки могут долго накапливать в себе обиду и лишь спустя некоторое время сорваться. Катализатором может выступить алкоголь. Часто родные в шоке с того, каким может быть их добрый Рак. К сожалению, нередко проявляется и агрессия, поэтому лучше Ракам не пить совсем. А тем более когда они в плохом настроении.

Овен

Овнами управляет Марс. Они большие трудоголики, а потому у них часто бывает физическое переутомление или эмоциональное выгорание. Алкоголь еще больше истощает их организм, но никак не позволяет ему качественно восстановиться после тяжелой рабочей недели. Астрологи рекомендуют Овнам заменить алкоголь спортом. Вот увидите, ваше самочувствие кардинально изменится, как и отношения с близкими.