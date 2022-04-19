Названо три знаки Зодіаку, яким алкоголь може зруйнувати життя

Алкоголь згубно діє абсолютно на всіх. Немає тих, кому він показаний, але є ті кому його категорично не можна вживати. Мова про певні знаки Зодіаку, які на думку астролога не лише швидко можуть стати залежними, але й втратити все, що для них є цінним. Все через негативний вплив алкоголю на їх характер та мислення. Простішими словами, спиртне відкриває їх не з найкращої сторони.





Риби

Рибами керує планета Нептун. Саме тому вони такі мрійливі, часто апатійні, повільні та творчі особистості. Нептун відповідає за емоційність та вразливість. Риби дуже емоційні. Одна з найгірших якостей Риб — їхнє постійне бажання та вміння ввійти в транс, відірватися від реальності та літати десь у своїх мріях й думках. Алкоголь цьому гарно сприяє, і в цьому й є його небезпека. Словом, Рибам пити не можна, а то в один “прекрасний” момент вони так і не повернуться в реальний світ.

Рак

Раками керує Місяць. Вони дуже сентиментальні, чуттєві та емоційні. А ще вразливі і легко ображаються. Раки можуть довго накопичувати в собі образу і лише через деякий час зірватися. Каталізатором може виступити алкоголь. Часто рідні в шоці з того, яким може бути їхній добрий Рак. На жаль, нерідко проявляється й агресія, тому краще Ракам не пити зовсім. А тим паче, коли вони у поганому гуморі.

Овен

Овнами керує Марс. Вони великі трудоголіки, а тому в них часто буває фізична перевтома або емоційне вигорання. Алкоголь ще більше виснажує їх організм, та аж ніяк не дозволяє йому якісно відновитися після важкого робочого тижня. Астрологи рекомендують Овнам замінити алкоголь спортом. От побачите, ваше самопочуття кардинально зміниться, як і відносини з близькими.