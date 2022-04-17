Без ряда социальных выплат могут остаться тысячи украинцев

С начала внедрения военного положения на территории Украины ежедневно происходит множество изменений в действующем законодательстве. В частности, 5 апреля в Раде зарегистрировали новый законопроект №7251, согласно которому немало изменений коснется трудовых отношений между работниками и работодателями. Автором данного законопроекта выступила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова и 21 депутат партии “Слуга народа”. Закон содержит много пунктов, и среди них одно довольно сомнительное предложение. Политики предлагают удалить из действующего законодательства положение о том, что выплаты по уходу за ребенком до трех лет будут начисляться из средств государственного социального страхования.





Юристы говорят, что это выгодно для бюджета

Юристы прокомментировали это предложение, как довольно “скользкое”. Да, без сомнения это положительно отразится на государственном бюджете, но пока не было предложено никаких альтернативных источников финансирования. Откуда будут брать эти деньги? Где гарантия, что выплаты вообще продолжатся в будущем. На это ответов пока нет, как и никаких официальных комментариев.

Среди других новаций закона – урегулирование трудовых отношений

Законопроект предусматривает многие пункты, которые облегчат работодателям и работникам взаимодействие во время военного положения. В частности, появились новые основания для увольнения работника. К примеру, если последний 4 месяца не появлялся на работе и не сообщал причину своего отсутствия. Кроме этого, появилось немало уточнений относительно ежегодных отпусков и заключения/разрыва трудового договора. Появился и пункт, предусматривающий выплату денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска родственникам в случае смерти работника. А если родственников нет, выплата войдет в состав наследства.

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