Гороскоп на сьогодні, 18 квітня, для всіх знаків зодіаку

Сьогодні, 18 квітня, спадаючий Місяць продовжує свій шлях у сузір’ї Козерога. Він вподобає людей, схильних до творчості. Також понеділок чудово підійде для захоплення роботою та початку чогось нового. При ухваленні рішень зірки рекомендують прислухатися до інтуїції.





♈ Овен

Турбота про себе – важлива тема для вас, Овни. Присвятіть час ритуалам, які приносять вам радість та омолоджують вас на рівні розуму, тіла та душі. На робочому фронті зірки закликають вас з усією увагою обміркувати можливості, які, здається, почали з’являтися нізвідки. Якщо ви уважно все вивчите, то зрозумієте, що вони мають великий потенціал.

Космічна порада: присвятіть день роботі та турботі про себе.

♉ Телець

Останнім часом ви перевершили самі себе, Тельці. Ви приваблюєте до себе людей та можливості, які колись були далекою мрією. Продовжуйте говорити «так» новому, але не забувайте: погоджуватися потрібно лише на комфортних для вас умовах. У сфері романтики зірки рекомендують йти на деякі ризики. Говоріть правду про те, що ви відчуваєте та чого хочете.

Космічна порада: сьогодні є ідеальним днем ​​для того, щоб почати щось нове.

♊ Близнюки

Минула повня змусила Близнюків закохуватися в життя трохи більше з кожним подихом. Залишайтеся на зв’язку зі своїм внутрішнім романтиком. Використовуйте цю енергію, щоб освідчитися в коханні. Ви можете виявити, що ваші творчі здібності вийдуть на новий рівень у цей час. Займайтеся мистецтвом: напишіть пісню, займіться риторикою або напишіть картину.

Космічна порада: іноді потрібно просто освідчитися в коханні.

♋ Рак

Така нагода випадає не кожен день. Інвестувати в ризикований проект або зробити комусь несподівану пропозицію про співпрацю – сьогодні зірки вишикувалися найкращим чином для цього. Сміливо кажіть людям, що ви хочете працювати з ними у будь-який спосіб, щоб творити магію разом. Ніщо не зможе стати у вас на шляху, якщо ви вірите у свої сили та потенціал!

Космічна порада: хапайте життя за роги.

♌ Лев

Не дозволяйте своїм почуттям взяти гору над розумом, Леви. Так можна образити тих, хто перебуває поруч із вами. Ви ризикуєте вкрай легко відігнати від себе потрібних людей і у скрутну хвилину залишитися на самоті. Також треба пам’ятати про важливість прийняття себе. Це означає любов навіть до темних куточків своєї душі та відмови від зневаги.

Космічна порада: не давайте сьогодні почуттям взяти гору над розумом.

♍ Діва

Ви не можете без наслідків форсувати важливі етапи у відносинах, Діви. Не можна поквапити диво і змусити його статися в той момент, коли час ще не настав. Ретельно переоцініть свої стосунки з різними людьми та запитайте себе, які з них вартують вашого часу та енергії. Всесвіт допомагає вам рухатися у простір ясності та краси.

Космічна порада: диво у ваших стосунках відбудеться не раніше того моменту, коли настане слушний час.

♎ Терези

Коли ви востаннє зупинялися, щоб понюхати квіти, Терези? Коли востаннє ви весь день лежали у ліжку та слухали улюблені пісні? Дорослим і так важко, не ускладнюйте собі завдання, постійно живучи в активному режимі. Зірки рекомендують вам почати дбати про себе – Дозвольте собі сповільнитись та оцінити все, що пропонує вам зараз.

Космічна порада: настав час зупинитися та понюхати квіти.

♏ Скорпіон

Є два види друзів, Скорпіони. Ті, хто танцюватиме з вами до самого ранку, і ті, хто не дасть вам надіслати неприємні повідомлення колишньому партнеру. Який друг ви? Той, хто буде веселитися, чи той, хто підтримає у скрутну хвилину? Що ще важливіше: друзі якого типу вас оточують? Настав час розлучитися з ілюзіями. Використовуйте силу повного місяця для видалення бур’янів з саду.

Космічна порада: придивіться до своїх друзів.

♐ Стрілець

Це було одне відкриття за іншим і, щиро кажучи, ви втомилися. Але замість того, щоб засмучуватися через ланцюжок подій, що відбулися, усвідомте, що саме відкриває вам Всесвіт. Знайдіть хвилинку, щоб зробити паузу, вдихнути та проаналізувати отримані уроки. Це допоможе вам впоратися з новим набором завдань та стати сильнішими.

Космічна порада: хаос теж є найвищою метою.

♑ Козеріг

Козероги, через вплив зірок, ви, ймовірно, відчуєте втому. Погода також значною мірою вплине на вашу продуктивність. Думки незнайомців такого дня прислухатися не варто. Краще довіряйте своїй інтуїції, знакам Всесвіту та будьте напоготові!

Космічна порада: будьте напоготові!

♒ Водолій

Минулий повний місяць активізував ваші творчі сили, Водолії. Возз’єднатися сьогодні зі своїм внутрішнім оповідачем, художником, музикантом чи містиком. Враховуючи підтримку Всесвіту, яким ви користуєтеся зараз, дотик до тонких сфер буде легким завданням. Хороша новина полягає в тому, що деякі з вас знайдуть сміливість показати свою роботу публіці.

Космічна порада: віддайтеся творчості.

♊ Риби

18 квітня для Риб буде непростий день. Є велика ймовірність сварок та конфліктів. Щоб повернути собі настрій і натхнення, почніть займатися тими справами, які приносять вам задоволення. Більше мовчіть. Це час для переоцінки своїх намірів, зайві слова можуть призвести до того, що потім доведеться пояснюватися.

Космічна порада: більше мовчіть.

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