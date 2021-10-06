Зима близько: українців попередили про здорожчання тепла майже на половину

Незважаючи на укладений із «Нафтогазом» меморандум про фіксацію цін, українців скоріш за все очікує підвищення тарифів на опалення вже у найближчі місяці. За попередніми розрахунками платіжки стануть важчими аж на 40%. Прикро, але дотриматися умов, за якими постачальник погодився надавати «дешеву» сировину, місцевим ТКЕ навряд вдасться.





Згідно із меморандумом про взаєморозуміння між урядом, місцевою владою, та НАК «Нафтогаз», постачальник гарантує ціну 7,42 грн за кубометр на увесь опалювальний сезон 2021/2022. Та для того, щоб отримувати недорогий газ, ТКЕ повинні виконати певні умови:

постачати тепло та гарячу воду споживачам без перебоїв протягом усього опалювального сезону за тарифами, не більшими ніж у кінці опалювального сезону 2020/2021;

повністю оплачувати отриманий від постачальника газ.

Однак більшість підприємств теплопостачання у регіонах не в змозі виконати жодну з цих умов. Зберегти тарифи для населення на рівні квітня поточного року в ТКЕ не вийде хоча б тому, що вони встановлювалися із розрахунку на гуртову ціну газу 5,6-6 грн за «куб». Тобто тарифи для побутових споживачів доведеться підвищувати в будь-якому разі. Інакше тепловики будуть працювати собі у збиток.

Вчасно розраховуватися з «Нафтогазом» за поставки енергоресурсу теплокомуненерго також буде доволі складно, навіть враховуючи надану постачальником відстрочку на 45 днів. Далеко не кожен українець платить за опалення місяць в місяць. Не отримуючи оплати від населення, ТКЕ не можуть вчасно розраховуватися із «Нафтогазом», порушуючи таким чином ще одну умову меморандуму.

Виходить, що доля українців тепер напряму залежить від терпіння «Нафтогазу» та його толерантності по відношенню до місцевих тепловиків. Якщо ж постачальник все ж відмовиться надавати ресурс ТКЕ за фіксованою ціною, суми у платіжках зростуть принаймні на 40%. Зокрема у Києві вартість гігакалорії тепла збільшиться з 1654 до 2316 грн. Тобто мешканцю однокімнатної квартири доведеться платити за обігрів свого житла принаймні по 3500 грн. щомісяця.