Аферисты атакуют украинцев: во время войны популярности набрали две мошеннические схемы

Недавно полиция Хмельницкой области обратилась с объявлением к украинцам. Оказывается в течение нескольких дней, к ним постоянно поступают заявления от жителей области о том, что последним звонят по телефону неизвестные лица. К счастью каждый, кому звонили, сразу же заподозрил, что что-то не так. Но мошенники могут встретить и более доверчивых граждан, и выманить деньги. О чем нужно знать и какие сообщения воспринимать с подозрением?





Схем много, но наиболее популярных только две

Чаще мошенники звонят к людям вроде бы от имени волонтерской организации и просят перечислить средства на нужды армии, или раненых военных. Вторая по популярности схема – это спасение близких. Мол, ваши родственники в беде, они попали в больницу, и им нужны деньги. Или же звонят по телефону родителям военнослужащих и говорят, что их сын, или дочь попали в плен, где требуют выкуп. К удивлению, мошенники часто звонят по телефону людям, которые действительно временно потеряли связь с родными или друзьями. Бывали и случаи, когда звонили по телефону людям, у которых нет сына военного. Здесь сразу же понятно, что на связи преступники поэтому разговор следует немедленно прервать.

Полиция упорно просит никогда не отправлять никому деньги

99% звонков, где кто-то просит на что-то деньги – это мошенники. Для того чтобы помочь армии, украинцы могут переслать средства на официальные счета, которые есть в открытом доступе. Что касается спасения близких, якобы попавших в беду, торопиться тоже не стоит. Сразу же свяжитесь с полицией, передайте номер телефона с которого вам звонили и ждите, пока правоохранители будут устанавливать личность звонящего. Главное не паникуйте и не принимайте импульсивных решений.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿