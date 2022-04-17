Аферисти атакують українців: під час війни популярності набрали дві шахрайські схеми

Нещодавно поліція Хмельницької області звернулася з оголошенням до українців. Виявляється протягом кількох днів, до них безперестанку поступають заяви від мешканців області про те, що останнім телефонують невідомі особи. На щастя кожен, кому телефонували, одразу ж запідозрив, що щось не так. Але шахраї можуть натрапити й на більш довірливих громадян, і виманити гроші. Про що треба знати, та які повідомлення сприймати з підозрою?





Схем є багато, але найпопулярніших лише дві

Найчастіше шахраї телефонують до людей начебто від імені волонтерської організації та просять перерахувати кошти на потреби армії, або ж поранених військових. Друга за популярністю схема — це порятунок близьких. Мовляв, ваші родичі в біді, вони потрапили у лікарню, і їм потрібні гроші. Або ж телефонують батькам військовослужбовців і говорять, що їх син, чи дочка потрапили у полон, де вимагають викуп. На диво, шахраї часто телефонують людям, які дійсно втратили тимчасово зв’язок з рідними або друзями. Бували й випадки, коли телефонувати до людей в яких немає сина військового. Тут одразу ж зрозуміло, що на зв’язку злочинці тому розмову слід негайно перервати.

Поліція наполегливо просить ніколи не відправляти нікому коштів

99% дзвінків, де хтось просить на щось гроші — це шахраї. Для того, аби допомогти армії, українці можуть переслати кошти на офіційні рахунки, які є у відкритому доступі. Що ж до порятунку близьких, які начебто потрапили у біду, квапитись теж не варто. Одразу ж зв’яжіться з поліцією, передайте номер телефону з котрого вам телефонували і очікуйте доки правоохоронці встановлюватимуть особу, яка дзвонила. Головне не панікуйте та не робіть імпульсивних рішень.

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