Названы знаки Зодиака среди женщин, которые чаще всего слышат комплименты о своей внешности

Красота – это не только идеальные черты лица и безупречная фигура. Иногда женщины, которые далеки от традиционных стандартов, получают гораздо больше комплиментов, чем девушки с формами 90/60/90.





Эксперты уверены, что за красоту женщины отвечает сразу несколько факторов: харизма, умение себя подать, уверенность и скрытая страсть. Астрологи в свою очередь утверждают, что только под пятью знаками Зодиака рождаются счастливицы, которым присущи все эти черты. Они пользуются большой популярностью среди мужчин, и чаще других слышат в свою сторону – “Красавица”.

Овен

Женщины, рожденные под этим знаком, очень жизнерадостны, оригинальны, а еще сильно хотят быть любимыми. Все это нравится мужчинам. Таких девушек часто называют “лучиками света”. В большинстве случаев это красивые, миловидные, и всегда ухоженные женщины.

Лев

Львицы умеют себя подать, как никто другой. Даже не обладая потрясающими внешними данными, эти девушки будут в центре внимания. Их харизма валит с ног каждого. Женщинам-Львам стоит лишь улыбнуться, и понравившийся мужчина будет весь вечер ухаживать.

Скорпион

Под этим знаком часто рождаются настоящие красавицы. Обычно их красота может иметь какую-нибудь экзотическую нотку. Например, длинные, густые и черные, как смола волосы. Большие глаза с нетипичным для славянок разрезом. Пухлые губы, идеальной формы нос и т.д. Все это очень нравится мужчинам.

Водолей

Девушки-Водолии цепляют своим богатым внутренним миром. Они своего рода уникальны и неповторимы. Есть у них что-то такое, что сводит мужчин с ума. Ну и вдобавок – хорошие внешние данные подаренные природой.

Рыбы

Одни из самых красивых и желательных для сильного пола. Девушки-Рыбы – это часто хрупкие, нежные и мечтательные нимфы. Их хочется защищать и оберегать. Возле них мужчины чувствуют себя максимально мужественными и им это очень нравится.

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