Названо знаки Зодіаку серед жінок, які найчастіше чують компліменти про свою зовнішність

Краса — це не лише ідеальні риси обличчя та бездоганна фігура. Інколи жінки, які далекі від традиційних стандартів отримують набагато більше компліментів, ніж дівчата з формами 90/60/90. Експерти впевнені, за красу жінки відповідає одразу кілька факторів: харизма, вміння себе подати, впевненість та прихована пристрасть. Астрологи в свою чергу стверджують, що лише під п’ятьма знаками Зодіаку народжуються щасливиці, яким притаманні всі ці риси. Вони мають велику популярність серед чоловіків, та частіше від інших чують у свій бік – “Красуня”.





Овен

Жінки народжені під цим знаком дуже життєрадісні, оригінальні, а ще сильно хочуть бути коханими. Все це подобається чоловікам. Таких дівчат часто називають “промінчиками світла”. В більшості випадків — це красиві, миловидні, та завжди доглянуті жінки.

Лев

Левиці вміють себе подати, як ніхто інший. Навіть не володіючи приголомшливими зовнішніми даними, ці дівчата будуть у центрі уваги. Їхня харизма валить з ніг кожного. Жінкам-Левам варто лише посміхнутися, і вподобаний чоловік буде весь вечір залицятися.

Скорпіон

Під цим знаком часто народжуються справжні красуні. Зазвичай їхня краса може мати якусь екзотичну нотку. Наприклад, довге, густе і чорне, як смола волосся. Великі очі з нетиповим для слов’янок розрізом. Пухлі губи, ідеальної форми ніс тощо. Все це дуже подобається чоловікам.

Водолій

Дівчата-Водолії чіпляють своїм багатим внутрішнім світом. Вони свого роду унікальні та неповторні. Є в них щось таке, що зводить чоловіків з розуму. Ну і на додачу — гарні зовнішні дані подаровані природою.

Риби

Одні з найкрасивіших та найбажаніших для сильної статі. Дівчата-Риби — це часто тендітні, ніжні та мрійливі німфи. Їх хочеться захищати та оберігати. Біля них чоловіки почувають себе максимально мужніми і їм це дуже до вподоби.

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