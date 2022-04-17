В Україні запрацювала копія сайту ПриватБанку, яка краде гроші з карт

Кіберзлочинці в Україні використовують війну як черговий спосіб заробити. Вони без жодного докору сумління крадуть у людей гроші та особисті дані, заманюючи пропозиціями отримання благодійної допомоги.





Днями стало відомо про нову шахрайську схему із використанням фейкового сайту Приватбанку. У прес-службі державної фінустанови розповіли деталі афери та застерегли українців від потенційної небезпеки.

Як працює злочинна схема?

Шахраї створили сайт, що практично повністю дублює сторінку благодійної програми Привату «Допомагати просто!». Єдиною відмінністю від оригінального ресурсу є те, що на фейковому порталі замість пропозиції зробити пожертвування на ЗСУ чи переселенців клієнтам пропонують «отримати допомогу відповідно до статусу».

Цей заклик спонукає відвідувача сайту натиснути на відповідну кнопку та перейти на фішингову сторінку, яка одразу ж скопіює його особисті дані. Якщо ж крадіжка інформації не відбувається автоматично, користувача можуть попрохати ввести вручну наступні дані:

ім’я та прізвище;

номер карти;

номер CVV-2, PIN-код та ін.

У ПриватБанку закликали клієнтів ні в якому разі «не вестися» на такі пропозиції. Державний банк не проводить виплату допомоги окремим особам через сайти, а лише надає допомогу безпосередньо Збройним силам України та офіційним гуманітарним організаціям.

У свою чергу в банку пообіцяли зробити все можливе, щоб припинити діяльність шахрайських онлайн-ресурсів.

Як відрізнити фейковий сайт?

Щоб зрозуміти, що ви потрапили на підробну сторінку, варто лише уважно придивитися до її адреси. Посилання на офіційні сайти зазвичай мають закінчення .com, ua або .gov. Натомість фейкові та шахрайські ресурси закінчуються на .site або ж .org.

Окрім того копії офіційних сторінок, створені шахраями з метою обману користувачів, можуть відрізнятися від оригінальних кількома зміненими буквами у адресі або нечитабельними словами.

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