Врачи назвали четыре категории людей для которых бокал вина может иметь фатальные последствия

Абсолютно каждый врач согласится с тем, что алкоголь опасен для здоровья. Не стоит недооценивать и такие слабоалкогольные напитки, как пиво, или, например, вино.





Есть минимум четыре категории людей, для которых бокал вина может стать смертельным, или положить на больничную койку. Речь о тех, кто страдает определенными заболеваниями и принимает конкретные виды медицинских препаратов. И вот кому, по мнению американских светил медицины, стоит воздержаться от красного и белого.

В зону риска попало четыре категории людей

Вообще, любое лекарство абсолютно несовместимо с алкоголем, ведь может дать неожиданную реакцию. Так же и при любом недуге — пить нельзя. Но особенно несовместимы с алкоголем, а именно вином, следующие болезни и лекарства.

Сахарный диабет. Некоторые виды вина очень негативно влияют на уровень сахара. Если выпить хотя бы один бокал вина утром, уровень сахара в крови может резко уменьшиться, или наоборот, увеличиться. То есть начнет “жить собственной жизнью”. Это может привести к тому, что человек впадет в кому. Седативные и обезболивающие препараты. Эти лекарства не совместимы с вином, ведь они замедляют работу мозга. Если в этот момент выпить данный алкогольный напиток, то центральная нервная система может совсем перестать работать. Как результат — кома, или смерть из-за остановки дыхания. Дисульфирам. Этот препарат назначают как раз тем, кто хочет побороть алкогольную зависимость. Люди, которые решают, что бокал вина это не алкоголь, могут столкнуться с массой неожиданных побочных симптомов. Сильная головная боль, тошнота, рвота, головокружение, изменение сердечных сокращений и т.д. Астматики. Вино может спровоцировать астматический приступ. Все из-за содержания микроэлемента сульфит. Этот элемент может вызвать аллергическую реакцию даже у абсолютно здоровых людей, а вот страдающим от астмы он категорически противопоказан.

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