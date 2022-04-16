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Лікарі назвали чотири категорій людей для яких келих вина може мати фатальні наслідки
Абсолютно кожен лікар погодиться з тим, що алкоголь є небезпечним для здоров’я. Не варто недооцінювати й такі відносно слабоалкогольні напої, як пиво, чи, наприклад, вино.
Є мінімум чотири категорії людей, для яких келих вина може стати смертельним, або ж покласти на лікарняне ліжко. Мова про тих, хто страждає від певних захворювань та вживає конкретні види медичних препаратів. І ось кому на думку американських світил медицини, варто утриматися від червоного та білого.
В зону ризику потрапило чотири категорії людей
Взагалі, будь-які ліки абсолютно несумісні з алкоголем, адже можуть дати неочікувану реакцію. Так й при любій недузі — пити не можна. Та є особливо несумісні з алкоголем, а саме вином, хвороби і ліки.
- Цукровий діабет. Деякі види вина дуже негативно впливають на рівень цукру. Якщо випити бодай келих вина зранку, то рівень цукру в крові може різко зменшитись, або навпаки, збільшитись. Тобто почне “жити власним життям”. Це може призвести до того, що людина впаде в кому.
- Седативні та знеболювальні препарати. Ці ліки не сумісні з вином, адже вони сповільнюють роботу мозку. Якщо в цей момент випити цей алкогольний напій, то центральна нервова система може зовсім перестати функціонувати. Як результат — кома, або й смерть через зупинку дихання.
- Дисульфірам. Цей препарат призначають якраз тим, хто хоче побороти алкогольну залежність. Люди, які вирішують, що келих вина — це не алкоголь, можуть зіштовхнутися з масою неочікуваних побічних симптомів. Сильний головний біль, нудота, рвота, головокружіння, зміна серцевих скорочень тощо.
- Астматики. Вино може спровокувати астматичний приступ. Все через вміст мікроелементу сульфіт. Цей елемент може викликати алергічну реакцію навіть у абсолютно здорових людей, а от тим хто страждає від астми він категорично протипоказаний.