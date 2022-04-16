Лікарі назвали чотири категорій людей для яких келих вина може мати фатальні наслідки

Абсолютно кожен лікар погодиться з тим, що алкоголь є небезпечним для здоров’я. Не варто недооцінювати й такі відносно слабоалкогольні напої, як пиво, чи, наприклад, вино.





Є мінімум чотири категорії людей, для яких келих вина може стати смертельним, або ж покласти на лікарняне ліжко. Мова про тих, хто страждає від певних захворювань та вживає конкретні види медичних препаратів. І ось кому на думку американських світил медицини, варто утриматися від червоного та білого.

В зону ризику потрапило чотири категорії людей

Взагалі, будь-які ліки абсолютно несумісні з алкоголем, адже можуть дати неочікувану реакцію. Так й при любій недузі — пити не можна. Та є особливо несумісні з алкоголем, а саме вином, хвороби і ліки.

Цукровий діабет. Деякі види вина дуже негативно впливають на рівень цукру. Якщо випити бодай келих вина зранку, то рівень цукру в крові може різко зменшитись, або навпаки, збільшитись. Тобто почне “жити власним життям”. Це може призвести до того, що людина впаде в кому. Седативні та знеболювальні препарати. Ці ліки не сумісні з вином, адже вони сповільнюють роботу мозку. Якщо в цей момент випити цей алкогольний напій, то центральна нервова система може зовсім перестати функціонувати. Як результат — кома, або й смерть через зупинку дихання. Дисульфірам. Цей препарат призначають якраз тим, хто хоче побороти алкогольну залежність. Люди, які вирішують, що келих вина — це не алкоголь, можуть зіштовхнутися з масою неочікуваних побічних симптомів. Сильний головний біль, нудота, рвота, головокружіння, зміна серцевих скорочень тощо. Астматики. Вино може спровокувати астматичний приступ. Все через вміст мікроелементу сульфіт. Цей елемент може викликати алергічну реакцію навіть у абсолютно здорових людей, а от тим хто страждає від астми він категорично протипоказаний.

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