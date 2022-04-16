ПриватБанк блокирует карточки людей, уехавших за границу: в чем причина?

С начала войны несколько миллионов украинцев вынужденно покинули страну и осели на территории ЕС. Почти все беженцы – это мамы с детьми, одинокие женщины или пенсионеры. Далеко не каждый имеет финансовые сбережения, а еще почти все везут с собой карточки украинских банков, которыми планируют рассчитываться за рубежом. Но на днях оказалось, что ПриватБанк блокирует карты, на которых у людей есть собственные средства. С такой проблемой столкнулась беженка с двумя детьми, у одного из которых есть проблемы со здоровьем. Оставшись без копейки в соседней Польше, украинке понадобилось несколько дней, чтобы восстановить карту, но вскоре блок повторился.





Женщина получает социальную помощь на старшего ребенка

Украинка по имени Татьяна уехала в Польшу с двумя детьми (5 месяцев и 6 лет). На старшего сына, имеющего тяжелую инвалидность, женщина получает социальные выплаты. Собственно за эти средства, она и живет за границей. Но как только ей понадобилось снять наличные, карточка и финансовый номер сразу же были заблокированы. Женщина несколько дней общалась с разными операторами, отправляла фотографию себя и паспорта, и все было восстановлено. Но через несколько дней, как только она захотела переслать деньги на карту другого банка, ПриватБанк снова заблокировал ее счет. Пришлось потратить еще несколько дней на те же процедуры.

В банке ситуацию объяснили очень поверхностно

ПриватБанк уже прокомментировал ситуацию, объяснив это тем, что существует ряд операций, которые могут дополнительно проверяться. Мол, действительно ли владелец карты оперирует деньгами или мошенники. То есть здесь ничего не возможно сделать, как только возникает подозрение, что доступ к счету могут иметь третьи лица, счет блокируют. А вот когда это подозрение возникает и при каких условиях, объяснить не смогли. Советуют при таких ситуациях звонить по телефону на горячую линию 3700 и решать проблему по мере ее возникновения.

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