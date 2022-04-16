ПриватБанк блокує картки людей, які поїхали закордон: в чому причина?

Від початку війни кілька мільйонів українців вимушено покинули країну, та осіли на території ЄС. Майже всі біженці це мами з дітьми, самотні жінки або пенсіонери. Далеко не кожен має фінансові заощадження, а ще майже всі везуть з собою картки українських банків, якими розраховуються закордоном.





Та на днях виявилося, що ПриватБанк блокує картки, на яких люди мають власні кошти. З такою проблемою стикнулася біженка з двома дітьми, один з котрих має проблеми зі здоров’ям. Залишившись без копійки в сусідній Польщі, українці знадобилося кілька днів, щоб відновити картку, але незабаром блок повторився.

Жінка отримує соціальну допомогу на старшу дитину

Україна по імені Тетяна виїхала в Польщу з двома дітьми (5 місяців, та 6 років). На старшого сина, у якого важка інвалідність, жінка отримує соціальні виплати. Власне за ці кошти, вона й живе закордоном. Та як тільки їй знадобилося зняти готівку, картку і фінансовий номер одразу ж було заблоковано. Жінка кілька днів спілкувалася з різними операторами, відправляла фотографію себе та паспорта, і врешті все було відновлено. Та через кілька днів, як тільки вона захотіла перекинути гроші на картку іншого банку, ПриватБанк знову заблокував її рахунок. Довелося витратити ще кілька днів на ті ж самі процедури.

В банку ситуацію пояснили дуже поверхнево

ПриватБанк вже прокоментував ситуацію, пояснивши це тим, що є ряд операцій, які можуть додатково перевірятися. Мовляв, чи це дійсно власник картки оперує грішми, чи шахраї. Тобто тут нічого не вдієш, як тільки виникає підозра, що доступ до рахунку можуть мати треті особи, рахунок блокують. А от коли ця підозра виникає і за яких умов, пояснити не змогли. Радять при таких ситуаціях телефонувати на гарячу лінію 3700 і вирішувати проблему по мірі її виникнення.

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