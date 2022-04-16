По 100 грн./кг: експерти пояснили, чому деякі овочі суттєво подорожчали

Через війну в Україні змінилися ціни на деякі продукти. Подорожчало буквально все, а особливо овочі. Наприклад, люди почали підмічати неймовірно високу вартість помідор. Зараз у більшості торгових мереж, кілограм томатів коштує 90-110 грн. Це безпрецедентна вартість, і звісно ж коли доходи громадян сильно зменшились, дозволити собі таку покупку можуть не всі. Дорожчають й інші овочі та фрукти. Експерти розповіли, що на це є ряд причин. Ба більше, ріст цін спостерігатиметься й надалі.





Овочі дорожчають одразу через кілька причин

Перш за все, негативний внесок у ціноутворення овочів і томатів зокрема, зробила погода. Сирість, холод та мала кількість сонця не сприяють швидкому дозріванню помідорів, через що вони зросли в ціні. Крім цього, впливають на вартість й інші фактори:

Висока собівартість енергоресурсів в Україні. Підприємці ще до війни жалілися, що за електроенергію вони платять набагато більше ніж у попередні роки. Подорожчання внутрішньої логістики. Стрибок цін трапився у зв’язку з нападом Росії. Окупація окремих територій. Там наразі не працює нічого, відповідно нічого не вирощується, а ще це мінус сотні тисяч покупців, у яких платоспроможність зараз дуже низька. Девальвація гривні, яка продовжується незважаючи на “заморожений” курс. Висока ціна імпортних томатів. Зокрема, в Туреччині цей овоч теж подорожчав.

Експерти впевнені, що допоки триває війна і спостерігається масовий відтік людей у країни Європи, ціни на продукти в Україні постійно збільшуватиметься.

Дефіциту продуктів поки немає

Глобального дефіциту продовольчих товарів поки немає. В деяких регіонах можливо менший вибір круп, молочної продукції, або ковбасних виробів. Але загалом в магазинах є все, що потрібно для життя. Мова про всі регіони країни окрім тих, де точаться важкі бої, або вони знаходяться під тимчасовим контролем окупантів.

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