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“Киевстар” запустил бесплатную услугу, которая станет очень полезной во время войны

16.04.2022
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Київстар

С начала войны очень многие потеряли связь с родными. Близкие не выходят на связь по нескольку дней, оставаясь вне сети досягаемости. Особенно это частое явление среди тех, кто проживает в регионах, где идут тяжелые бои. Родным, которые находятся в относительной безопасности, остается только круглосуточно звонить таким лицам, с надеждой, что номер появится в сети. Для тех, кто боится упустить момент, когда родные выйдут на связь, “Киевстар” запустил полезную услугу. А главное, полностью бесплатную.


Услуга называется “Снова в сети”

На днях мобильный оператор “Киевстар” анонсировал новую услугу “Снова в сети”. Как только номер абонента появится в сети, вам будет приходить об этом немедленное уведомление. Чтобы подключить услугу, отправьте на номер человека, которому не можете дозвониться, смс-сообщение со специальным кодом *D# и любым текстом. Сообщение нужно отправлять раз в пять дней, если в течение этого времени владелец номера не вышел на связь. О том, что пять дней прошло, будет приходить соответствующее уведомление. Услуга позволяет отслеживать номер любого украинского оператора, не только “Киевстар”.

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Київстар

Функцию уже активировали сотни украинцев. Это действительно полезная опция, ведь нередко у не выходящих на связь людей банально нет возможности зарядить телефон, и они включают его лишь на короткий период времени. Теперь родные сразу будут знать, что абонент в сети.

“Киевстар” поднимает цены на звонки в Россию

С 21 апреля компания меняет тарифы и повышает стоимость звонков в Россию. Теперь они будут стоить 20 грн/минуту. Звонки в другие страны будут стоить так же, как и сейчас. Кроме этого, улучшают условия тарифов: “Звонки без границ” и “Общение без границ”. Владельцы этих тарифов получат гораздо больше Интернета. В неделю можно будет использовать 5000 Мб вместо 100 Мб. Стоимость тарифа остается неизменной.

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16.04.2022
1 хвилина на прочитання
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