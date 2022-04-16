“Київстар” запустив безкоштовну послугу, яка стане дуже корисною під час війни

Від початку війни дуже багато людей втратили зв’язок з рідними. Близькі не виходять на зв’язок по кілька днів, залишаючись поза мережею досяжності. Особливо це часте явище серед тих, хто проживає у регіонах де точаться важкі бої. Рідним, котрі у відносній безпеці, залишається лише цілодобового телефонувати до таких осіб, з надією, що номер з’явиться у мережі. Для тих, хто боїться пропустити момент, коли рідні вийдуть на зв’язок, “Київстар” запустив корисну послугу. А головне, повністю безкоштовну.





Послуга називається “Знову в мережі”

На днях мобільний оператор “Київстар” анонсував нову послугу “Знову в мережі”. Як тільки номер абонента з’явиться в мережі, вам приходитиме про це негайне сповіщення. Щоб підключити послугу відправте на номер людини, до якої не можете додзвонитися, смс-повідомлення зі спеціальним кодом *D# та будь-яким текстом. Повідомлення потрібно відправляти раз у п’ять днів, якщо протягом цього часу власник номера не вийшов на зв’язок. Про те, що п’ять днів минуло, приходитиме відповідне сповіщення. Послуга дозволяє відстежувати номер будь-якого українського оператора, не лише “Київстару”.

Функцію вже активувало сотні українців. Це дійсно корисна опція, адже нерідко в людей, які не виходять на зв’язок, банально немає можливості зарядити телефон, і вони вмикають його лише на короткий період часу. Тепер рідні відразу ж знатимуть, що абонент в мережі.

“ Київстар” піднімає ціни на дзвінки до Росії

З 21 квітня компанія змінює тарифи, та підвищує вартість дзвінків до Росії. Тепер вони коштуватимуть 20 грн/хвилину. Дзвінки в інші країни коштуватимуть так, як і зараз. Крім цього, покращують умови тарифів: “Дзвінки без кордонів” та “Спілкування без кордонів”. Власники цих тарифів отримають набагато більше інтернету. В тиждень можна буде використовувати 5000 Мб, замість 100 Мб. Вартість тарифу залишається незмінною.

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