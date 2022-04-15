“Киевстар” анонсировал ряд изменений: некоторые тарифы исчезнут, другие существенно подорожают

“Киевстар” – один из крупнейших украинских операторов, у которого обслуживаются миллионы украинцев. С начала войны компания была лояльна к клиентам. В частности, оператор не отключал возможность совершать телефонные звонки, если клиент не пополнил счет вовремя. Это льготное условие действует и сейчас. В то же время, кое-какие услуги наоборот, существенно подорожали. Вернее, подорожают с 21 апреля. В “Киевстаре” сообщили о подорожании звонков в Россию. Теперь одна минута разговора с абонентом из страны-оккупанта составит 20 гривен. Что касается звонков в другие страны, все тарифы остаются неизменными.





Меняют и закрывают популярные тарифы

Также к сведению клиентов “Киевстара” – компания закрывает несколько популярных тарифов. Перестанут существовать:

“Соцсети +1000мб”; “Соцсети +3000мб”; “Смартфон базовый”; “Смартфон профи”.

Изменения, но положительные, затронут и тарифы: “Общение без границ” и “Звонки без границ”. В этих тарифах значительно возрастет количество интернета. Если раньше в неделю можно было использовать 100 Мб, то теперь будет 5000 Мб. При этом месячная абонплата останется без изменений. Среди других льгот: скидки на такие пакеты, как “День Онлайн”, “Интернет-пакет” и “Ночной”. “Особые” цены будут действовать на весь период военного положения.

Мобильные операторы на период войны объединились

Напомним, что сейчас можно подключиться к другому оператору без изменения номера и карты. Если сеть мобильного оператора Киевстар исчезла в вашем населенном пункте, чтобы оставаться на связи можно подключиться к сети Водафон, или Лайфсел. Для этого необходимо зайти в настройку телефона в разделе “Мобильные сети” и подключиться к сети, которая будет “ловить” рядом с вашим местонахождением. Это поможет украинцам оставаться на связи с родными, когда это столь важно.

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