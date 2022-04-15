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“Київстар” анонсував ряд змін: деякі тарифи зникнуть, інші суттєво подорожчають

16.04.2022
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Київстар

“Київстар” – один з найбільших українських операторів у якого обслуговуються мільйони українців. Від початку війни компанія була лояльною до клієнтів. Зокрема, оператор не відключав можливість здійснювати телефонні дзвінки, якщо клієнт не поповнив вчасно рахунок. Ця пільгова умова діє й зараз. Водночас дещо навпаки, суттєво подорожчало. Вірніше, подорожчає з 21 квітня. В “Київстарі” повідомили про подорожчання дзвінків до Росії. Відтепер одна хвилина розмови з абонентом із країни-окупанта становитиме 20 гривень. Що стосується дзвінків у інші країни, то всі тарифи залишаються незмінними.


Змінюються та закривають популярні тарифи

Також до відома клієнтів “Київстару” – компанія закриває кілька популярних тарифів. Перестануть існувати:

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  1. “Соцмережі +1000мб”;
  2. “Соцмережі +3000мб”;
  3. “Смартфон базовий”;
  4. “Смартфон профі”.

Зміни, але позитивні, торкнуться й тарифів: “Спілкування без кордонів” та “Дзвінки без кордонів”. У цих тарифах суттєво зросте кількість інтернету. Якщо раніше в тиждень можна було використовувати 100 Мб, то тепер буде 5000Мб. При цьому місячна абонплата залишиться без змін. Серед інших пільг: знижки на такі пакети, як “День Онлайн”, “Інтернет-пакет” та “Нічний”. “Особливі” ціни діятимуть на весь період воєнного стану.

Мобільні оператори на період війни об’єдналися

Мобільні-оператори

Нагадаємо, що зараз можна підключитися до іншого оператора без зміни номера та картки. Якщо мережа вашого мобільного оператора, наприклад, Київстар зникла у вашому населеному пункті, щоб залишатися на зв’язку можна підключитися до мережі Водафон, або Лайфсел. Для цього треба зайти в налаштування телефону у розділ “Мобільні мережі”, та підключитися до тієї мережі, яка буде “ловити” поряд з вашим місцезнаходженням. Це допоможе українцям залишатися на зв’язку з рідними, коли це так важливо.

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16.04.2022
1 хвилина на прочитання
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