“Київстар” анонсував ряд змін: деякі тарифи зникнуть, інші суттєво подорожчають

“Київстар” – один з найбільших українських операторів у якого обслуговуються мільйони українців. Від початку війни компанія була лояльною до клієнтів. Зокрема, оператор не відключав можливість здійснювати телефонні дзвінки, якщо клієнт не поповнив вчасно рахунок. Ця пільгова умова діє й зараз. Водночас дещо навпаки, суттєво подорожчало. Вірніше, подорожчає з 21 квітня. В “Київстарі” повідомили про подорожчання дзвінків до Росії. Відтепер одна хвилина розмови з абонентом із країни-окупанта становитиме 20 гривень. Що стосується дзвінків у інші країни, то всі тарифи залишаються незмінними.





Змінюються та закривають популярні тарифи

Також до відома клієнтів “Київстару” – компанія закриває кілька популярних тарифів. Перестануть існувати:

“Соцмережі +1000мб”; “Соцмережі +3000мб”; “Смартфон базовий”; “Смартфон профі”.

Зміни, але позитивні, торкнуться й тарифів: “Спілкування без кордонів” та “Дзвінки без кордонів”. У цих тарифах суттєво зросте кількість інтернету. Якщо раніше в тиждень можна було використовувати 100 Мб, то тепер буде 5000Мб. При цьому місячна абонплата залишиться без змін. Серед інших пільг: знижки на такі пакети, як “День Онлайн”, “Інтернет-пакет” та “Нічний”. “Особливі” ціни діятимуть на весь період воєнного стану.

Мобільні оператори на період війни об’єдналися

Нагадаємо, що зараз можна підключитися до іншого оператора без зміни номера та картки. Якщо мережа вашого мобільного оператора, наприклад, Київстар зникла у вашому населеному пункті, щоб залишатися на зв’язку можна підключитися до мережі Водафон, або Лайфсел. Для цього треба зайти в налаштування телефону у розділ “Мобільні мережі”, та підключитися до тієї мережі, яка буде “ловити” поряд з вашим місцезнаходженням. Це допоможе українцям залишатися на зв’язку з рідними, коли це так важливо.

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